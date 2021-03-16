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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قومي الأمومة» يحبط محاولة زواج طفلة في المنيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:18 م
سحر السنباطي
سحر السنباطي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن نجاحه في إحباط محاولة لتزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، بإحدى قرى مركز ملوى بمحافظة المنيا.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000) تلقى بلاغًا، أمس الإثنين، يفيد بعزم والدة الطفلة وخالها إتمام زواجها رغمًا عنها ودون رغبة والدها، وكان من المقرر إتمام هذه الزيجة يوم الخميس المقبل الموافق 18 مارس الجاري.

وأشارت "السنباطي" إلى استجابة المجلس القومي للأمومة والطفولة للبلاغ على الفور، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الزيجة وإنقاذ الطفلة وتقديم يد العون لها، لافتة إلى أنه تم توجيه أخصائي اجتماعي بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة للوقوف على الواقعة، ومقابلة والدة الطفلة وخالها وتقديم جلسة إرشاد أسري لهما وإقناعهما بأضرار زواج الأطفال.

وأضافت "السنباطي" أنه قد وقّع أهل الطفلة على إقرار بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية، وذلك طبقًا للمادة 80 في الدستور والمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن حالات تعريض الطفل للخطر، والمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 في شأن عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ولفتت "السنباطي" إلى أنه في مثل هذه الوقائع تتم المتابعة الدورية للحالة للتأكد من عدم إتمام الزيجة في وقت لاحق مع تقديم الدعم والمشورة للأهل والأطفال لضمان حمايتهم وسلامتهم، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع تعد انتهاكًا لحقوق الطفل، وأن زواج الطفلة قبل بلوغها السن القانونية يعرضها للعديد من المخاطر الصحية أثناء الحمل والولادة، كما أنها لم تكن بالنضج الكافي لاختيار شريك الحياة، بالإضافة إلى أن زواج الأطفال يحرم الفتاة من استكمال تعليمها وبالتالي زيادة معدل انتشار الأمية.

وشددت "السنباطي" على أن المجلس لا يألو جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف، ومنها حالات زواج الأطفال، مؤكدة أن المجلس سيقف دائمًا ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.

وناشدت "السنباطي" المواطنين ضرورة الإسراع في الإبلاغ عن كافة أشكال العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال، مؤكدة سرية بيانات المبلغين حرصًا على سلامتهم وللتشجيع على ثقافة الإبلاغ، وذلك من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي خط نجدة الطفل (16000) والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق "الواتس آب" على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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