مستفيدون من «حياة كريمة»: أعمال التطوير بدأت حسب أولويات الاحتياجات

أولت القيادة السياسية الحالية اهتمامًا بحياة المواطنين من خلال رفع مستوى المعيشة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق الساسية التي يتم تقديمها للمواطنين بمختلف المحافظات، من أجل توفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع المختلفة لاسيما الأكثر احتياجًا.أُطلقت مبادرة «حياة كريمة» مع مطلع عام 2019، وعملت على تنفيذ المشروعات لاتنموية بالمحافظات لاسيما التي تمس حياة المواطنين لمراعاة احتياجاتهم وتوفيرها، إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل المبادرة إلى مشروع قومي لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بقرى ونجوع محافظات مصر.وترصد «الدستور» أهمية «حياة كريمة» في تنفيذ وتطوير المشروعات التنموية، وتؤثر على حياة المواطنين مستوى معيشتهم فضلا عن الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية حسب أولويات القرى والمراكزمحمود عبد السلام، من أبناء محافظة الأقصر، أوضح أن الفترة الماضية كان هناك اهتمامًا من قبل الدولة ومؤسسة حياة كريمة بمراكز المحافظة التي تفتقر وجود الخدمات أو المرافق الأساسية.يضيف عبد السلام: «كان هناك أعمال حصر واستطلاع بكافة قرى المحافظة عن الخدمات الغير متوفرة، وعرفنا أن الدولة الفترة اللي جاية هتشتغل وهتعمل على توصيل كل الخدمات الأساسية الناقصة».وذكر عبد السلام أنه كان هناك اولوية بأعمال البنية الأساسية ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، من خلال إحلالها وتطويرها؛ لأنها تعد من أبرز الخدمات التي تماس حياة المواطنين.وبإحدى محافظات الوجه البحري أعرب محمد جمال، من أبناء البحيرة، عن بدء أعمال التطوير بالفعل في قرى المحافظة، موضحًا أن الأعمال بدأت في القرى الأكثر احتياجًا للخدمات.وتابع «جمال» أن أعمال التطوير بدأت بالبنية التحتية الأساسية، خاصةً تطوير شبكات مياه الشرب ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وذلك من أجل توفيرها لكل المنازل ورفع كفائتها.المرحلة الأولى من حياة كريمة شهدت نجاحات ضخمة وملموسة فى ١١ محافظة على مدار عامين، بتنفيذ ما يقرب من ٤٩٠ مشروعًا من قائمة مستهدفة قوامها ٦٢٥ مشروعًا، تشمل صيانة وإحلال وتجديد المنازل المتهالكة ومد خطوط الصرف الصحى ومياه الشرب.تم زيادة عدد القرى المستهدف تطويرها إلى 4500 قرية بما يتبعها من قرى أخرى بالريف المصري على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متتالية، في نطاق 50 مركز ومدينة يسكنها 18 مليون مواطن داخل مختلف محافظات الجمهورية، بواقع 500 مليار جنيه.يذكر أنه نحو حوالي 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة"، إذ كان في البداية الهدف هو تطوير 1000 قرية بالريف المصري.