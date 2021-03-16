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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:41 م
قناة الأهلي
قناة الأهلي
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل على تردد قناة الأهلى الجديد 2021، ونقدم لكم كافة المعلومات عن تردد قناة الأهلى وكيفية تنزيل المحطة على القمر الصناعي النايل سات وفقا لآخر التحديثات لعام 2021، وتخاطب قناة الأهلى كافة الفئات العمرية من مشجعي كرة القدم، والألعاب الأخري المختلفة، وذلك على مستوى مصر والوطن العربي، وأيضًا كافة دول العالم.

قناة الأهلى من القنوات المتخصصة في تقديم المحتوي الرياضي، ولديها عدد من البرامج التي تحقق نسب مشاهدات عالية، وتستطيع جذب قاعدة كبيرة من جمهور الرياضة ومشجعي كرة القدم، وتقدم محتوى متطورًا على شاشة التليفزيون، وتبث القناة مختلف المباريات الرياضية المصرية، وتعرض المحطة من خلال برامجها أهم الاستديوهات التحليلية قبل وبعد المباريات، وأهم تشكيلات الفرق.

تردد قناة الأهلى الجديد 2021

تتميز قناة الأهلى بأنها يتابعها عدد ضخم من مشجعي كرة القدم، ومحبي ومشجعي النادي الأهلي، وتعرض القناة من خلال برامجها صفقات اللاعبين، وأخبار الفرق، والأندية، ولديكم كل التفاصيل عن تردد قناة الأهلى الجديد 2021، والتي تتميز بجودة عالية HD، ولكيفية تنزيل القناة على القمر الصناعى النايل سات، يرجى اتباع الخطوات الأتية:

- يقوم المواطنين الذين يريدون تنزيل المحطة، الدخول على إعدادات الموجودة في الريسيفر.

- بعد ذلك يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويقوم بالضبط الهوائي، ويتم البحث على القناة من خلال التردد وهو 11747، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر "أفقي"، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 34.

- ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة بحث للوصول إلى القناة، بعد ذلك نظام الريسيفر بتنزيل تردد قناة الأهلي الجديد بتقنية الـ HD على نايل سات 2021.

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تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات 2021

وتلك الخطوات السابقة حتي يتعرف المواطن كيفية تنزيل القناة على النايل سات وفقا للتردد الجديد لعام 2021، ويستطيع المواطن الذي يشاهد برامج القناة، الاستمتاع بكل المباريات والاستديوهات التحليلية، التي تذاع بالمحطة على مدار 24 ساعة.

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