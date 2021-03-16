داليا مجدى عبدالغنى تكتب.. اختر طريقك

كل إنسان فى هذه الحياة يشق طريقه بما يتلاقى وظُروفه وطبيعته وإمكاناته، لذا نجد كل شخص يستطيع أن يُحرز الكثير من النجاحات فى مجال يختلف كل الاختلاف عن مجال قرينه، فأبواب النجاح والاجتهاد مفتوحة للجميع.

ولكن العبرة باختيارنا الباب الذى يجب علينا أن نطرقه، وللأسف الشديد هناك من يقعون فى خطأ التقليد الأعمى للغير، فأحيانًا عندما نجد شخصًا قد اختار طريقًا مُعينًا وسار فيه، واستطاع أن يضع لنفسه بصمة، لدرجة أنه أصبح قُدوة ومثالًا يُحتذى به، نجد أنفسنا وبشكل تلقائى نتمنى أن نسلك طريقه، ونسير على نهجه، أسوةً بما حققه من نجاحات.

لكن أحيانًا ما تأتى أشياء وأمور تُوقف تلك المسيرة، بل وربما تجلب المشاكل، والسبب ليس فى الحظ الذى يُولى اهتمامه للبعض، ويتجاهل البعض الآخر كما يظن الكثيرون، ولكن السبب الحقيقى أن ما يُناسب غيرى قد لا يُناسبنى، ليس لأنه أفضل منى، أو لأننى أقل منه، ولكن من حكمة المولى عز وجل أنه جعل لكل مخلوق على تلك الأرض ملكات وإمكانات، وقُدرات خاصة به، يستطيع أن يستغلها لكى يحصد ويجنى من ورائها الكثير من النجاحات، «فكل مُيسر لما خُلِقَ له».

فقد كان هناك أحد الأشخاص يقود سيارة عادية، فظهرت أمامه سيارة عالية، فوجد سائقها يختصر الطريق، ويسير فى الطريق الرملى، فقرر أن يُقلده، ولكن عجلات سيارته غرزت فى الرمال، والسبب أن طبيعة سيارته تختلف عن طبيعة السيارة التى لم تُوقفها تلك الرمال.

فالتقليد الإيجابى لا غُبار عليه، ولكن حتى يتسم بالإيجابية يُشترط أن يكون مدروسًا، فهناك عوامل لا بد من ترابطها حتى تتطابق النتائج، وإلا ستكون النتيجة عكسية.

فأذكر قصة رجل فلاح، كان يملك حمارين، فقرر فى أحد الأيام أن يحمل على أحدهما ملحًا، وعلى الآخر قُدورًا، وانطلق الحماران بحُمولتهما، وفى منتصف الطريق شعر الحمار الذى يحمل الملح على ظهره بالتعب والإرهاق، حيث إن كمية الملح كانت أكبر وأكثر من حُمولة القُدور الفارغة، بينما كان حامل القُدور سعيدًا بحُمولته، حيث كانت أقل وأخف وزنًا، فقرر الحمار حامل الملح من شدة الإعياء أن ينغمس فى بركة الماء التى كانت بجوار الطريق كى يستعيد قُواه التى خارت من وطأة الملح، فلما خرج من البِركة شعر كأنه بُعِثَ حيًا من جديد، فقد ذاب الملح المُحمَّل على ظهره فى البِركة، وخرج نشيطًا كأن لم يمسسه تعب من قبل.

ولما رأى حامل القُدور ما نزل على صاحبه من النشاط، قفز بدوره فى البِركة لينال ما نال صاحبه، فامتلأت القُدُور بالماء، فلما أراد أن يخرج من البِركة، كاد ظهره أن ينقسم قسمين من وطأة القُدور المُحمَّلة بالماء.

وأعتقد أن تلك القصة ذات المغزى تحل اللغز الذى يُحير الكثيرين بسبب ما يتجرعونه من كأس الفشل، حينما يسلكون ذات الطريق الذى سلكه أحد الأشخاص، ونجح فيه بشدة، فالسبب وببساطة شديدة أن ما يُناسب غيرك قد لا ينُاسبك، فقد تكون الظروف والمناخ اللذان ساعداه لم يتوافرا لك، وقد تكون إمكانياته مُناقضة لإمكاناتك.

لذا نجد على سبيل المثال شقيقين سلكا مسلك الفن، فينجح أحدهما، ويُصبح من النجوم، فى حين أن الآخر لا يشعر به أحد، ولو حدث وعرفه البعض يكون بسبب انتسابه لشقيقه وليس لشخصه، ويظل هو يُردد أن الحظ كان حليفًا لشقيقه، ولم يُؤازره، فى حين أن الحقيقة تتبلور فى أنه أراد أن يُحاكى شقيقه فقط، عندما استشعر صدى نجاحه ونُجوميته، ولم يسأل نفسه إذا كانت لديه ذات الموهبة أم لا.

وعليه، إذا أردت أن تُحاكى أحد الأشخاص وتُقلده، فعليك أن تُحاكى نجاحه ومُثابرته وكفاحه، وليس طريقه، طالما أنه لا يتماشى مع مُؤهلاتك. فالنجاح واحد، والطرق مُتعددة، وعليك أن تختار الطريق الذى يُناسبك.

