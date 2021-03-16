المكسيك: إعطاء 4.34 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم تلقيح الأشخاص بها في المكسيك حتى الآن 34ر4 مليون جرعة، حسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ220 ألفا و974 جرعة يوميا.وعلى أساس هذا المعدل فمن المتوقع أن يستغرق الأمر عامين وأربعة أشهر لتطعيم 75 فى المئة من السكان.وبدأت حملة التطعيم في البلاد قبل نحو 12 أسبوعا في البلاد.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المكسيك 17ر2 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 194 ألفا و944 حالة.. ومضى حاليا عام واحد وأسبوعان على تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسائل تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.