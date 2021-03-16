محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة فوسفات مصر

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا مع وفد شركة فوسفات مصر الذي يزور المحافظة لبحث ودراسة مشروع إعادة إستغلال مياه الصرف الصحي المعالج لاستخدامها في العمليات الصناعية بمجمع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاءه بمنطقة أبوطرطور، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.وأكد المحافظ خلال الإجتماع على أن مشروع فوسفات مصر، يلقي دعم كبير من القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وإتاحة العديد من فرص العمل لأبنائها، مؤكداََ أن مشروع إعادة استغلال مياه الصرف الصحي المعالج تأتي في إطار خطة المحافظة للتنمية المستدامة ودعم الحفاظ على المخزون الجوفي في ظل التوسع الزراعي والصناعي الذي تشهده المحافظة.