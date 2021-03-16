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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة فوسفات مصر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:59 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا مع وفد شركة فوسفات مصر الذي يزور المحافظة لبحث ودراسة مشروع إعادة إستغلال مياه الصرف الصحي المعالج لاستخدامها في العمليات الصناعية بمجمع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاءه بمنطقة أبوطرطور، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ خلال الإجتماع على أن مشروع فوسفات مصر، يلقي دعم كبير من القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وإتاحة العديد من فرص العمل لأبنائها، مؤكداََ أن مشروع إعادة استغلال مياه الصرف الصحي المعالج تأتي في إطار خطة المحافظة للتنمية المستدامة ودعم الحفاظ على المخزون الجوفي في ظل التوسع الزراعي والصناعي الذي تشهده المحافظة.
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة فوسفات مصر
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة فوسفات مصر
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة فوسفات مصر
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة فوسفات مصر

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