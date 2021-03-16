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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتشار أمني لتأمين مباراة الزمالك والترجي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:03 م
انتشار أمني
انتشار أمني
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شهد محيط استاد القاهرة انتشارا أمنيا على الأبواب الرئيسية لتأمين مباراة فريق الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة.

وتم تعيين الارتكازات الأمنية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالشوارع المحيطة للاستاد، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور بالشوارع.

وتم تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية بالعاصمة لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط الاستاد.

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