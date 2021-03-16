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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون لتطوير محيط السيد البدوي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:57 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لتطوير وتجميل منطقة السيد البدوي بمدينة طنطا والمسارات المؤدية إليه باعتباره أحد المشاريع القومية.

وصرح محافظ الغربية بأن البروتوكول يهدف لإنهاء حالة العشوائية المحيطة بمنطقة مسجد السيد البدوي سواء من الباعة الجائلين أو المتعدين على حرم الطريق، وكذلك تأهيل المنطقة لاستقبال الزيارات السياحية المحلية والدولية وظهرها بالمظهر الحضاري المناسب لمسجد السيد البدوي كأثر تاريخي بالمحافظة، حيث سيتم توحيد عرض الأرصفة واسترداد الحقوق الأصلية، عمل ممشى حضاري لتوفير مسار مناسب لحركة الزائرين، عمل منافذ بيع حضارية لتلبية احتياجات الزائرين، عمل منظومة إضاءة ديكورية ومراقبة بالكاميرات، رصف الطريق بالبازالات، دهان واجهات العمارات المطلة على الميدان وتوحيد نموذج مظلة معدنية على جميع واجهات المحال التجارية.

يذكر أن محافظة الغربية قد انتهت من تطوير ميدان المحطة بنسبة ١٠٠٪ ومن المتوقع الانتهاء من محيط مسجد السيد البدوي نهاية الشهر المقبل.

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