مايا مرسى: نعيش العصر الذهبى للمرأة.. والرئيس السيسى حقق أحلامنا

■ بداية.. كيف يبدو واقع المرأة المصرية حاليًا؟

■ ما أهم مكتسبات المرأة فى عهد الرئيس السيسى؟

■ ما الذى تحقق فى محور التمكين السياسى؟

■ كيف جرى تمكين المرأة اقتصاديًا؟

■ ماذا تحقق كمكتسبات اجتماعية؟

■ ما الإنجازات التى تحققت فيما يخص التشريعات؟

■ كيف تساعد الدولة المرأة على تحقيق المزيد من الإنجازات؟

■ ما رسالتك للمرأة فى كل المواقع القيادية؟

■ ما رسالتك للنساء بمناسبة يوم المرأة المصرية؟

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش حاليًا عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد حرصه على حقوق المرأة، لإدراكه مدى أهمية دورها فى المجتمع.وأضافت «مرسى»، فى حوارها مع «الدستور»، أن الدولة المصرية مستمرة فى الاهتمام بالمرأة وتمكينها ودعمها فى جميع المجالات ومساندتها ومد يد العون لها، مع تقدير دورها وتوعية جميع أفراد المجتمع، خاصة الأطفال، بمكانة المرأة.- المرأة المصرية تعيش حاليًا عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد حرصه على صون حقوق المرأة المصرية واهتمامه بتحسين أوضاعها فى جميع المجالات، وأنه يدرك مدى أهمية دور المرأة فى المجتمع، ذلك الدور الذى لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه.فى عهد الرئيس السيسى، وبعد سنوات من السعى والعمل والجهد المستمر، وصلت المرأة إلى مناصب مهمة، ولو أن أحدًا أخبرنا منذ ١٠ سنوات بأن المرأة ستحصل على ما حصلت عليه حاليًا من حقوق، وأنها ستكسر حواجز كثيرة للوصول إلى المواقع القيادية فى جميع القطاعات، ما كنا لنصدق.رأينا جميعًا أحلام المرأة تتحقق خلال ٦ سنوات، فى عهد الرئيس السيسى، الذى يؤمن بقدرات المرأة، والواقع يؤكد لنا أننا لم نكن لنصل إلى هذه الإنجازات دون هذا الوعى الذى تعاملت به القيادة السياسية.لذلك أريد أن أقول شكرًا للرئيس السيسى على إنصافه المرأة المصرية فى كل القطاعات، وحرصه الدائم على صون حقوقها، ليكون «السند الحقيقى للمرأة المصرية»، وما زلنا فى انتظار المزيد، وأثق أن المرأة لن تتوقف أبدًا عن الحلم فى عهد الرئيس السيسى.- أعتقد أن أهم وأكبر مكتسبات المرأة هو قرار الرئيس السيسى بالاستعانة بالمرأة فى القضاء، إذ أصدر توجيهاته لوزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة، تفعيلًا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز.هذا القرار أسعدنا للغاية، واعتبرناه هدية الرئيس السيسى للمرأة بمناسبة يوم المرأة.. لقد كان هذا القرار نتيجة كفاح استمر لـ٧٢ عامًا، فقد كانت السيدة عائشة راتب أول من تقدم للحصول على منصب قاضية فى مجلس الدولة فى عام ١٩٤٩، ورُفضت لكونها سيدة، لكن الآن نجد إرادة سياسية واقتناعًا كاملًا بقدرات المرأة.وأود أن أشير إلى أن الرئيس السيسى قدم الكثير للمرأة أيضًا، بإعلانه عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية، الأمر الذى يُعد سابقة تاريخية فى مصر، ووصف الرئيس خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية بأنها «واجب وطنى».وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى تطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، بما يوافق أهداف التنمية المستدامة، إذ اعتمدها الرئيس السيسى عام ٢٠١٧، وأقرها كخارطة طريق للحكومة، لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوى على ٤ أعمدة، هى: التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحماية والتشريعات والثقافة، كركائز، وتم إنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد التقدم فى مؤشرات الاستراتيجية.- من أبرزِ ما تحقق فى محور التمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى للمرأة ارتفاع نسبة تمثيلها بالبرلمان إلى ٢٨٪، وبالمجالس المحلية القادمة إلى ٢٥٪، وهناك نائبات للوزراء بنسبة ٢٧٪، ونائبات للمحافظين بنسبة ٣١٪، وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ إلى ٢٠ سيدة، لترتفع نسبتها إلى ١٤٪، ووصلت أول امرأة منتخبة كوكيلة لمجلس الشيوخ.وجرى كسر السقف الزجاجى للمرأة، لأول مرة، بتعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية، وسيدتين بمنصبى محافظ البحيرة ومحافظ دمياط، ونائبة لرئيس البنك المركزى، و٤ قاضيات منصة لمحاكم الجنايات، ومساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالى، وقاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية بعد تعيين سيدة فى عام ١٩٦٩.فضلًا عن تعيين ٦ قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ولأول مرة تعيين ١١ سيدة بهيئة قضايا الدولة، كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات، وأول امرأة رئيسة للإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الأوقاف، وللمرة الأولى تعيين ١٣ سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الأوقاف.- فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادى، تحققت إنجازات كثيرة، منها: ارتفاع نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية، ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات فى البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة ٧٠٪.وتعد مصر الدولة الثانية عالميًا التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية.وأُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى، ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة.كما وقّع البنك المركزى مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميًا مع المجلس القومى للمرأة حول الشمول المالى للمرأة، فضلًا عن إطلاق خطط الادخار والشمول المالى فى المحافظات والقرى.- تحققت إنجازات كبيرة فيما يخص التمكين الاجتماعى للمرأة، من بينها إطلاق برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا، مثل برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج السكن الكريم للأسر الأكثرِ فقرًا.وجرى تخصيص ميزانية لخدمات رعاية الطفل من موازنة الدولة، وأُطلقت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وصلت إلى ١١ مليون امرأة بعام ٢٠٢٠، وجرى استخراج ما يقرب من مليون بطاقة رقم قومى لغير القادرات بالمجان.■ كيف جرى العمل بمحور حماية المرأة؟- فيما يتعلق بمحور الحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة، فقد أقر مجلس الوزراءِ الاستراتيجية الوطنية لمكافحَة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.كما أن جهود مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة وفروعه تمتد فى ٢٧ محافظة، وجرى إنشاء وحدات خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والعدل، وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء على العنف بمديريات الأمن بالمحافظات وبأقسام الشرطة، ومراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف وعيادات متخصصة للعنف داخل مصلحة الطب الشرعى، ووحدات لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية والخاصة.كما جرى تخصيص إدارات جنائية بمحاكم الاستئناف لفحص قضايا الاتجار بالبشر، وإنشاء دار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر، ووحدات استجابة طبية بمستشفيات جامعية، وأُطلقت حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف، وأول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على الختان، وتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات.- على مدار الأعوام الأخيرة، أُقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، منها تعديل قانون الميراث بتجريم حرمان المرأة منه، وتغليظِ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعديل قانون صندوق التأمين الأسرى، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة.وفى عام ٢٠٢٠، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق والهيئة الوطنية للانتخابات السياسية، وقانون مجلس النواب لينص على نسبة ٢٥٪ للمرأة، وقد وصلت النسبة لـ٢٨٪، وقانون مجلس الشيوخ الذى وصلت نسبة المرأة فيه لـ١٤٪، وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال.كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض، والمنصوص عليها بالمادة ٩٦ بقانون الطفل، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لأول مرة بتجريم وتوصيف التنمر، ووافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل مواد قانون العقوبات لتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم فى جرائم الختان.ومؤخرًا، وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، كانت مصر أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد-١٩، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات بمارس ٢٠٢٠، فى مجالات التأثير على المكون الإنسانى «الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسى»، وفعالية المرأة واتخاذ القرار «القيادة والمشاركة فى صنع القرار فى أثناء إدارة الأزمات والحماية من العنف»، والتأثير على الفرص الاقتصادية، والبيانات والمعرفة.واحتلت مصر المركز الأول فى تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول الإجراءات التى اتخذتها دول العالم لمساندة المرأة خلال الجائحة، وأوضح الجزء الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، أن عدد الإجراءات التى اتخذتها مصر وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ هو أعلى عدد من التدابير جرى اتخاذها بالمنطقة المشار إليها.ودوليًا، قادت مصر مبادرة بالأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية والصين وزامبيا، لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات، ويلقى القرار الضوء على احتياجات المرأة والفتاة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن فى أثناء الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطنى والدولى مع تلك التداعيات.- بالاهتمام بتمكينها وتعليمها ودعمها فى جميع المجالات، ومساندتها ومد يد العون لها، مع تقدير دورها وتوعية جميع أفراد المجتمع، بداية من الأطفال فى المدارس، بمكانة المرأة، وأن من حقها أن تحصل على الفرصة لتثبت ذاتها وقدراتها، وأن تحلم وأن تحقق هذا الحلم، إلى جانب دعم الفتيات منذ الصغر وتعليمهن أنه لا يوجد شىء لا يستطعن تعلمه.ولا بد من الاهتمام بتعليم الطلبة احترام زميلاتهم فى المدرسة وفى الجامعة، حتى يكبروا ملتزمين باحترامها كزميلة أو مديرة لهم فى العمل، وتعليمهم مساندة والداتهم ودعم أخواتهم وزوجاتهم، هكذا ستتغير الصورة النمطية التى وقفت عائقًا دائمًا أمام وصول المرأة لأحلامها والحصول على حقوقها.- أدعو النساء إلى استغلال الفرص وإثبات أنهن يستطعن أن يكن مشاركات فى صنع واتخاذ القرار السياسى، والسعى لكى يكن فاعلات فى العملية السياسية.وأود أن أقول إن من يشاركن فى العملية السياسية حاليًا، يحملن على أكتافهن حملًا ثقيلًا، فهن يحملن عبء تحقيق حلم أجيال كاملة من النساء، حاربن لكى تصل المرأة إلى هذه المواقع، كما يحملن مستقبل أجيال قادمة.- أقول لهن: «كل عام وسيدة مصر قوية ونشيطة وناجحة وواثقة ومؤمنة بقدراتها، وفاعلة فى مجتمعها، ومشاركة قوية فى كل المجالات».أدعو نساء مصر أن يحلمن دون سقف، وأن يسعين بكل جهد ودون كلل لتحقيق الأحلام، فالفرصة أمامنا الآن وجميع الأبواب مفتوحة.. لا تترددن ولا تضيعن الفرصة.