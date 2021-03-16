روسيلا أول مصرية تقود أوركسترا: كل الآلات الموسيقية ولادى

قبل أيام بالتزامن مع الاحتفال بـ«اليوم العالمى للمرأة»، دفعت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالشابة روسيلا سمير، لتقود الأوركسترا الوترى فى حفل «جالا كونسير»، الذى أقيم على مسرح أوبرا الإسكندرية، لتكون أول فتاة مصرية تقود أوركسترا كاملًا.

الحفل أحياه نجوم فرقة «أوبرا القاهرة»، تحت إشراف مديرها الفنى السوبرانو المصرية العالمية، إيمان مصطفى، وسط إقبال جماهيرى كبير، باكتمال عدد الحضور فى صالة مسرح «سيد درويش»، طبقًا للسعة الاستيعابية المسموح بها فى ظل إجراءات مواجهة «كورونا». «الدستور» التقت «روسيلا» فى حوار دار عن بداياتها، وكيف استعدت لإحياء هذا الحفل الذى يمكن وصفه بالتاريخى، كاشفة فى الوقت ذاته عن أبرز طموحاتها خلال الفترة المقبلة.

■ بداية.. مَنْ هى روسيلا سمير؟ ومتى بدأتِ مشوارك الفنى؟

- اسمى روسيلا عادل سمير، ٢٣ عامًا، من مواليد محافظة القاهرة، بدأت مشوارى الفنى بالالتحاق بمعهد «الكونسرفتوار» فى سن الثامنة لدراسة الموسيقى، وتخرجت فى قسم التدريب والقيادة الذى يؤهلنى لقيادة «أوركسترا»، كأول فتاة تفعل ذلك، وأعمل حاليًا على إعداد دراسات عليا فى القيادة.

■ كيف تحولت دراستك للموسيقى من «عازفة» إلى «قائدة أوركسترا»؟

- التحقت بمعهد «الكونسرفتوار» فى سن الثامنة، لدراسة العزف على البيانو، وفى سن الـ١٥، بدأ شغفى يزداد بالآلات وأردت أن أدرسها جميعًا، وهو أمر صعب جدًا، لذا حولت إلى قسم تأليف وقيادة لتحقيق هذا الهدف.

■متى بدأتِ التدريب على قيادة أوركسترا كامل؟

- أثناء دراستى فى قسم التأليف والقيادة وعمرى ١٨ عامًا فقط، فوقتها أتيحت لى الفرصة لقيادة أوركسترا كتدريب وتعليم من خلال «مستر كلاس» مع المايسترو أحمد الصعيدى، وكانت فرصة عظيمة جدًا، بعدما وقفت أمام جميع العازفين وقدت عزفهم، رغم أن جميعهم أساتذتى ولديهم سنوات من العمل والخبرة، وهو ما مَثل طاقة كبيرة دفعتنى للأمام، وحققت حلمى فى دراسة جميع الآلات الموسيقية.

■ وماذا عن شعورك أثناء قيادة أول أوركسترا أمام جمهور فى دار الأوبرا بالإسكندرية؟

- قدت أوركسترا أمام الجمهور لأول مرة على مسرح أوبرا الإسكندرية، مع فرقة أوبرا القاهرة، السبت الماضى، وكنت أشعر برهبة كبيرة أثناء «البروفات»، ودققت فى سماع كل آلة وصوت من المغنين، لأن التحكم فى أوركسترا كامل مسئولية كبيرة، كما أننى قدت خلالها أساتذة عمرهم فى الموسيقى أكثر من سنوات عمرى كاملة.

■ كيف كان رد فعل الجمهور أثناء الحفل وبعد انتهائه؟

- رد فعل الجمهور كان غير متوقع، وفيه تشجيع كبير لى ولجميع أعضاء فرقة أوبرا القاهرة، الذين أرى أن كلهم عظماء، وكان تشجيعهم أكبر داعم لى، وسط رغبة منا جميعًا فى إخراج حفل مميز يشيد به الكل.

■ لم تخرجى من عائلة فنية.. من دعمك إذن؟

- أنا لست من عائلة فنية بالفعل، فوالدى موظف ووالدتى دارسة فى علم النفس، وشقيقى كان مهتمًا بالرياضة، أما أنا فهوايتى منذ الصغر كانت العزف، وهنا جاء دور والدتى فى تنمية موهبتينا، كل منا فى المجال الذى يريده، وهو ما توج بالتحاقى بمعهد «الكونسرفتوار»، والتحاق شقيقى بكلية التربية الرياضية.

■ ما صور هذا الدعم الذى قدمته لكِ والدتك؟

- والدتى أكثر إنسان دعمنى، وواجهت العديد من الانتقادات والاعتراض، على اعتبار أن المجال الذى اخترته لا يصلح للفتيات، فالعديد من الناس كانوا يقولون لها: كيف توافقين على التحاقها بقسم التأليف والقيادة؟ معتبرين أننى لن أنجح فيه أبدًا، لكنها كانت تؤمن بى، وتدرك أن الموهبة هى سبيل النجاح.

وواجهنا معًا تحديات وأزمات كثيرة، منها الأزمة المادية، بسبب التكلفة المرتفعة للآلات الموسيقية، فسعر البيانو منذ ١٥ عامًا تخطى ١٠ آلاف جنيه، لكنها وفرته لى، بجانب مجهودها معى أثناء الدراسة، فقد كانت تصطحبنى إلى المعهد، ثم تنتظرنى على الرصيف لإعادتى إلى المنزل من جديد، لذا فإن والدتى لا يكفيها أى حديث عنها، فقد قدمت لى الكثير حتى أصل إلى ما أنا عليه الآن.

■ وماذا عن دعمك فنيًا من قبل أساتذتك؟

- الدكتورة إيمان مصطفى، المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، السوبرانو المصرية العالمية، هى من رشحتنى لقيادة أوركسترا، ودعمتنى ووثقت فى من البداية، وهو ما احتاج منّى إلى العمل على إثبات صحة وجهة نظرها، وهو ما تحقق فى تقديمنا حفلًا مميزًا فى دار الأوبرا بالإسكندرية، و«مقدرش أقول إنى أنا اللى نجحت.. كلنا نجحنا فى الحفل ده». وكل أساتذتى فى «الكونسرفتوار» تربيت على يديهم، فقد دخلت هذا المجال فى سن ٨ سنوات فقط، لذا كل واحد منهم قدم لى دعمًا، وممتنة لهم جميعًا على تأثيرهم فى حياتى ومجال عملى.

■ كيف تتعاملين مع «النوتة الموسيقية»؟

- تعلمت «النوتة الموسيقية» منذ التحاقى بالدراسة فى «الكونسرفتوار»، بداية من «نوتة» البيانو، التى تعتبر هى و«نوتة» آلة «الهارب» من «النوتات» الموسيقية الصعبة، لأنها «سطرين» بينما باقى الآلات سطر واحد.. وبعد التحاقى بقسم التأليف والقيادة، بدأت فى تعلم «النوتة» الكاملة، التى يمكن أن تضم ١٣ صوتًا، وتتطلب التركيز مع كل آلة، وكلما كان الأمر يحتاج مجهودًا، كان ممتعًا أكثر، ويمنحنى طاقة لفعل المزيد.

■ ماذا لو حدث خطأ أثناء العرض؟

- لا بد أن يفهم «المايسترو» فى كل الآلات، ويصحح للعازف إذا عزف بطريقة غير صحيحة، ولديه القدرة على تخطى أى عقبة أثناء العرض.. بمعنى «يقدر يلحق الدنيا قبل ما تبوظ»، لذا نجرى «بروفات» عديدة قبل أى عرض، من أجل تحقيق التناغم والدقة المطلوبين.

■ ما الآلة الموسيقية المفضلة لكِ؟

- «كل الآلات الموسيقية ولادى وبحبهم»، لكن البيانو الأقرب لى، لأنه دراستى الأولى، بجانب آلة «التشيلو»، أما باقى الآلات فدرسته بشكل نظرى، فالقيادة تتطلب منك دراسة جميع الآلات ومعرفة كل شىء عنها.

■ أخيرًا.. كيف تفكرين فى مستقبلك المهنى؟

- أعمل دائمًا على أن أكون مستعدة لأى خطوة، وطبيعتى هى حب المذاكرة واستمرار الدراسة، لذا أعمل فى الوقت الحالى على دراسات عليا، ومن الممكن ألا تكون لدى خطط معينة، ولا أفكر فى المستقبل، وتحدث مفاجآت غير متوقعة، مثل خطوة الترشح لقيادة أوركسترا أوبرا القاهرة، خلال فترة كان العمل فيها شبه متوقف بسبب «كورونا»، لكن مع دعم دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اتخذنا هذه الخطوة.

