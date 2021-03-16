بدءًا من الخميس.. قافلة من واعظات «الأوقاف» تجوب مدن جنوب سيناء

تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع جنوب سيناء، قافلة كبرى لواعظات الأوقاف في طابا والطور وسانت كاترين وشرم الشيخ، وغيرها من مدن المحافظة، بدءًا من الخميس المقبل 18 مارس 2021 حتى الأحد الموافق 21 مارس 2021.يأتي ذلك بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم المصري بطابا الخميس المقبل 18 مارس 2021، وتضم القافلة عشر واعظات، هن:1. الواعظة رابحة صلاح الدين.2. الواعظة فاطمة موسى.3. الواعظة راوية خليل.4. الواعظة وفاء عبدالسلام.5. الواعظة صفاء إبراهيم.6. الواعظة كاميليا كامل.7. الواعظة ميرفت عزت محمد.8. الواعظة دنيا الجوداني.9. الواعظة هالة ربيع.10. الواعظة منال المسلاوي.