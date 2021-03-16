رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيم كارداشيان تطل على جمهورها بعد انفصالها: «أرجوك لا تنزعج»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:33 م
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
سارة ساويرس
طباعة
لم تعلق كيم كارداشيان على طلاقها من كاني ويست، لكنها تحدثت لوسائل الإعلام الأمريكية، عن مدى "التحدي" الذي واجهته العام الماضي، كما تألقت كيم كارداشيان بمجموعة من الإطلالات حديثًا وهى تبدو فى أناقة مثالية.

ـ أحدث إطلالة لكيم كارداشيان
فتألقت اليوم الثلاثاء، بأحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، حيث اختارت ارتداء فستان باللون الأخضر الفاتح، ونسقت معه صندل أنيق بأحبال بنفس لون الفستان.

كما زينت إطلالتها بمجموعة من عقد رقيق من الأخضر الفاتح، وسلسلة بصليب، وجعلت شعرها الأسود الطويل، منسدلا على أكتافها، واعتمدت المكياج الهادئ، مع حمرة شفاه وردية، وعلقت كيم على إطلالتها هذه: "أرجوك لا تنزعج".

ـ كيف تقضى كيم حياتها بعد الانفصال؟
وتحدثت كيم كارداشيان لبرنامج Good Morning Vogue حول حياتها لهذا العام، قائلة إنه بمثابة فرصة كبيرة لها لتكون ممتنة للأشياء البسيطة فى حياتها، مشيرة إلى أن واحدة من الأشياء التي تشعر بالامتنان لها هو وقتها الذي قضته مع عائلتها، في خضم الوباء وانفصالها عن كاني ويست.

وأضافت كيم: "أحاول دائمًا النظر إلى الأشياء بطريقة إيجابية، على الرغم من أنه كان عامًا مليئًا بالتحديات، فقد حان الوقت للتجديد والإبداع وقضاء الكثير من الوقت مع العائلة" واصفة شعورها بأن هذا الوقت الذى تمكنت فيه، قضاء الوقت مع أطفالها "لا تقدر بثمن".

ـ طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست
أقدمت كيم كارداشيان، الشهر الماضي، على طلب الطلاق رسميًا من مغني الراب الشهير، بعدما انتشرت الكثير من الشائعات حول انفصالهما، وأخبار حول خلافاتهما التي وصلت إلى نقطة الانهيار، حيث سعى كليهما للاتفاق وديا لتسوية الممتلكات، بحسب ما قالته لورا محامية أمريكية، كما تسعى كيم إلى حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة.

ويسعى الثنائي حاليًا لإجراء محادثات حول تقسيم ثروتهما حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينج التي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار، أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها من أشهر الشخصيات شعبية على موقع إنستجرام.
كيم كارداشيان تطل على جمهورها بعد انفصالها: «أرجوك لا تنزعج»
كيم كارداشيان تطل على جمهورها بعد انفصالها: «أرجوك لا تنزعج»
كيم كارداشيان تطل على جمهورها بعد انفصالها: «أرجوك لا تنزعج»
كيم كارداشيان تطل على جمهورها بعد انفصالها: «أرجوك لا تنزعج»

موضوعات متعلقة

عودة الرحلات | موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط بوابة التعليم الأساسي 2021 | استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

حكم صيام شهر شعبان 2021

دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

31 مارس إعلان الفائز بجائزة نجيب محفوظ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يحيى حقى شخصية معرض القاهرة للكتاب 2021

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط