كيم كارداشيان تطل على جمهورها بعد انفصالها: «أرجوك لا تنزعج»

ـ أحدث إطلالة لكيم كارداشيان

ـ كيف تقضى كيم حياتها بعد الانفصال؟

ـ طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست

لم تعلق كيم كارداشيان على طلاقها من كاني ويست، لكنها تحدثت لوسائل الإعلام الأمريكية، عن مدى "التحدي" الذي واجهته العام الماضي، كما تألقت كيم كارداشيان بمجموعة من الإطلالات حديثًا وهى تبدو فى أناقة مثالية.فتألقت اليوم الثلاثاء، بأحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، حيث اختارت ارتداء فستان باللون الأخضر الفاتح، ونسقت معه صندل أنيق بأحبال بنفس لون الفستان.كما زينت إطلالتها بمجموعة من عقد رقيق من الأخضر الفاتح، وسلسلة بصليب، وجعلت شعرها الأسود الطويل، منسدلا على أكتافها، واعتمدت المكياج الهادئ، مع حمرة شفاه وردية، وعلقت كيم على إطلالتها هذه: "أرجوك لا تنزعج".وتحدثت كيم كارداشيان لبرنامج Good Morning Vogue حول حياتها لهذا العام، قائلة إنه بمثابة فرصة كبيرة لها لتكون ممتنة للأشياء البسيطة فى حياتها، مشيرة إلى أن واحدة من الأشياء التي تشعر بالامتنان لها هو وقتها الذي قضته مع عائلتها، في خضم الوباء وانفصالها عن كاني ويست.وأضافت كيم: "أحاول دائمًا النظر إلى الأشياء بطريقة إيجابية، على الرغم من أنه كان عامًا مليئًا بالتحديات، فقد حان الوقت للتجديد والإبداع وقضاء الكثير من الوقت مع العائلة" واصفة شعورها بأن هذا الوقت الذى تمكنت فيه، قضاء الوقت مع أطفالها "لا تقدر بثمن".أقدمت كيم كارداشيان، الشهر الماضي، على طلب الطلاق رسميًا من مغني الراب الشهير، بعدما انتشرت الكثير من الشائعات حول انفصالهما، وأخبار حول خلافاتهما التي وصلت إلى نقطة الانهيار، حيث سعى كليهما للاتفاق وديا لتسوية الممتلكات، بحسب ما قالته لورا محامية أمريكية، كما تسعى كيم إلى حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة.ويسعى الثنائي حاليًا لإجراء محادثات حول تقسيم ثروتهما حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينج التي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار، أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها من أشهر الشخصيات شعبية على موقع إنستجرام.