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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«طاقة البرلمان» ناقشت طلب إحاطة بشأن عدم إنشاء مرصد بيئي بإدكو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:51 م
لجنة الطاقة بمجلس
لجنة الطاقة بمجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله صالح اثنين من طلبات الإحاطة خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء

وجاء الطلب الأول مقدم من النائب محمد عبد الله زين بشأن عدم إنشاء مرصد بيئي بمدينة ادكو محافظة البحيرة لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول وخاصة شركة بريتش بتروليم وشركة رشيد للبترول العاملة بنطاق المدينة، وبناء عليه قررت اللجنة منح المسئولين مهلة اسبوع لتحديد موعد لتنفيذ الطلب.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها طلب الاحاطة الثاني المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله بشأن استمرار العمل بالمجزر الآلي بمنطق سيدي عبد القادر محافظة الاسكندرية وبناء عليه قررت اللجنة تنفيذ قرار الغلق مع تحديد مكان وطريقة التخلص الامن من الفضلات بعد غلق مصنع التدوير.

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