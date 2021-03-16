«طاقة البرلمان» ناقشت طلب إحاطة بشأن عدم إنشاء مرصد بيئي بإدكو

ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله صالح اثنين من طلبات الإحاطة خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاءوجاء الطلب الأول مقدم من النائب محمد عبد الله زين بشأن عدم إنشاء مرصد بيئي بمدينة ادكو محافظة البحيرة لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول وخاصة شركة بريتش بتروليم وشركة رشيد للبترول العاملة بنطاق المدينة، وبناء عليه قررت اللجنة منح المسئولين مهلة اسبوع لتحديد موعد لتنفيذ الطلب.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها طلب الاحاطة الثاني المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله بشأن استمرار العمل بالمجزر الآلي بمنطق سيدي عبد القادر محافظة الاسكندرية وبناء عليه قررت اللجنة تنفيذ قرار الغلق مع تحديد مكان وطريقة التخلص الامن من الفضلات بعد غلق مصنع التدوير.