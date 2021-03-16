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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد بدير عن حمادة هلال: صوت نقي وأقدم دور والده في «المداح»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:24 م
أحمد بدير
أحمد بدير
حسين الجندي
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قال الفنان أحمد بدير إنه سعيد بالتواجد في مسلسل «المداح» الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، ويعرض في السباق الرمضاني 2021، مشيرًا إلى أنه يقدم شخصية والده في العمل.

وأوضح «بدير»، خلال لقائه في برنامج «انسادير بالعربي» المذاع على قناة دبي: «بره التمثيل أعتبر حمادة هلال ابني فعلا لقيمه وأخلاقه وحبه»، مشيرًا إلى أن حمادة هلال هو صوت دافئ وحساس، وهو ممثل صادق جدًا ونقي، وأن العمل تدور أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح.

المسلسل بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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