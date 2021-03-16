إيطاليا تسجل 500 وفاة بكورونا و20396 إصابة

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا عددها 502، اليوم الثلاثاء، في مقابل 354 حالة في اليوم السابق، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة اليومي إلى 20396 حالة من 15276 حالة.وبذلك تكون إيطاليا قد سجلت 103001 وفاة منذ ظهور الوباء فيها في فبراير العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا والسابع عالميا، وسجلت البلاد 3.26 مليون حالة إصابة إلى اليوم.وبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من كوفيد- 19، اليوم الثلاثاء، 26098 ارتفاعا من 25338 في اليوم السابق، بخلاف من يتلقون العلاج في وحدات الرعاية الفائقة التي دخلها 319 مريضا إضافيا اليوم الثلاثاء في مقابل 243 أمس الاثنين.وزاد عدد من يعالجون في وحدات الرعاية الفائقة إلى 3256 من 3157 في اليوم السابق.