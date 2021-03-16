«تنسيقية شباب الأحزاب» تشكر عضواتها بمناسبة يوم المرأة المصرية

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تؤمن منذ نشأتها بحيوية دور المرأة في بناء الدولة المصرية ومساهمتها في نجاح أي كيان.وأضافت في بيان لها: " على مدى الثلاث سنوات الماضية قدمت التنسيقية نماذج مشرفة وملهمة من الشابات للعمل العام وخدمة الدولة المصرية، اليوم لدينا نائبات في البرلمان بغرفتيه، وأعضاء في المجالس الوطنية والقومية وتمثيل في مجالس إدارات المؤسسات القومية، ومعاونات لوزراء ومعاونات لمحافظين وقيادات مستنيرة في المجتمع المدني والقطاع الخاص".وتابعت: " تحية فخر واعتزاز لكل أعضاء التنسيقية من النساء بمناسبة يوم المرأة المصرية لكل ما قدموه من جهد وعطاء وتضحيات في سبيل بناء هذا الوطن".