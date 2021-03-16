رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:42 م
الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض،
حسام فهمي
طباعة
بحثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، سُبل تنفيذ مشروع التطوير الحضرى التشاركى، والمقرر تنفيذه على مستوى المدن المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.

تناول اللقاء المُنعقد اليوم بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية، بحضور رانيا هداية مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسلمى يسرى مديرة برنامج التطوير الحضرى ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي بالصندوق وسحر عطية استشارى المشروع، استعراض المحاور والخطوات التنفيذية للمشروع، الذى يستهدف تحسين معايير التطوير العمرانى وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمخطط الاستراتيجى القومى ٢٠٥٢ وكذا تطوير المناطق السكنية القائمة والرؤى المستقبلية للامتدادات العمرانية.

فى هذا الصدد، أوضحت محافظ دمياط أنه وفقًا للاستراتيجية الخاصة بالمشروع يتم العمل فى ضوء البيانات الاقتصادية والسكنية المختلفة، وكيفية وضع معايير للتعامل مع المناطق العشوائية ودراسة علاقتها بالمدينة ككل لاستغلال الموارد داخل المدن ودمجها، للخروج بمخطط شامل يتضمن معايير التطوير طبقًا للأولويات وذلك من خلال عدة مراحل لكافة القطاعات بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، منوهة الى أنه تم اختيار مدن دمياط وكفر سعد ورأس البر وعزبة البرج، لتنفيذ المشروع بهم، إذ أكدت "المحافظ" أنه تم اختيار هذه المدن نظرًا لتنوع النشاطات بهم من أنشطة صناعية وزراعية وسياحية وكذلك الصيد.

وتوجهت منال عوض بالشكر إلى خالد صديق وممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الجهد المبذول بمخطط المشروع، وتعاونهم الدائم مع محافظة دمياط لتنفيذ العديد من الخطط التشاركية.

على جانب آخر، أشاد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية وممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بجهود محافظ دمياط فى تنفيذ مشروع "نحو مدن عربية بدون مناطق غير رسمية إذ تم توفير قاعده بيانات كاملة ودراسات شاملة لتحقيق التطوير العمرانى، حيث وبفضل تلك الجهود تم اختيار محافظة دمياط من أفضل المدن بهذا المشروع نظرًا لما توافر بها من جميع الإمكانيات للبدء فى أعمال التطوير العمرانى.
تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط
تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط
تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط
تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

حكم صيام شهر شعبان 2021

دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط

عرض «محطة مصر» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

قصر ثقافة بهاء الدين للطفل يحتفل باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم