526 إصابة بكورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، 526 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 486 ألفا و622 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي تم إجراؤها بلغ 5 ملايين و326 ألفا و929 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في مارس من العام الماضي، وذلك عقب إجراء 10 آلاف و809 تحاليل جديدة.وأوضح البيان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8737 حالة وفاة، في حين تم تسجيل 601 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي المتعافين 476 ألفا و727 متعافيا.