خطوة بخطوة.. كيف تصنع «تورتة» عيد الأم في المنزل؟

المقادير:

مقادير تحضير كريمة الزبدة:

مقادير تغليف التورتة:

طريقة عمل تورتة عيد الأم:

طريقة تحضير كريمة الزبدة:

يحرص الأبناء على تقديم هدية عيد الأم بطريقتهم الخاصة عن طريق إعداد كعكة "تورتة" لهذه المناسبة مع تحضير كافة المكونات والحرص على إتباع خطوات الإعداد لتقديمها بشكل مميز في هذا اليوم.لذا خلال السطور التالية نوضح كيف يمكن إعداد "تورتة" عيد الأم.- 2 كوب ونصف من الدقيق.- ملعقة كبيرة من البينكج بودر.- ملعقة صغيرة من الملح.- كوب ونصف من السكر.- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.- 4 عدد بيض.- 200 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.- ثلاثة أرباع كوب من الحليب.- 500 جرام سكر بودر.- 200 جرام زبدة.- ملعقة صغيرة فانيليا.- ملعقتان كبيرتان من الحليب.- كيلو جرام من السكر الجاهز بالإضافة إلى حبيبات من الشيكولاتة الملونة- يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مع دهن الصينية بالزبدة.- نضع في الخلاط الزبدة والسكر والفانيليا ويتم الخفق بشكل محكم.- نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرة مع الخلط بشكل جيد بعد كل إضافة.- نقوم بإضافة الدقيق والحليب بالتناوب على 3 دفعات ويتم الخلط باستمرار المكونات حتى تتداخل في بعضهما البعض.- يتم سكب المزيج الخاص بالكيك في الصينية لمدة من 35 إلى 40 دقيقة.- وضع الكيك في الفرن ويتم تركه ليبرد تمامًا.- نضع السكر والفانيليا والزبدة في وعاء الخلاط الكهربائي.- نخفق بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.- نقطع الكيك أفقيًا لجزأين متساويين ونضع الجزء السفلي على طبق التقديم وندهنه بنصف كمية الكريمة.- نضع الجزء العلوي للكيك على الكريمة وندهن وجه الكيك وأطرافه بباقي كمية الكريمة.- نضع عجينة السكر على سطح صلب ونغلف فيه الكيك من ثم نزين الوجه حسب الرغبة ونقدم التورتة وبالهنا والشفا.