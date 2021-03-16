مصرع 5 في سقوط سيارة من أعلى محور ٣٠ يونيو ببورسعيد

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور 30 يونيو، اليوم، إلى 5 بعد وصول جثة شاب لمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد.كان اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، تلقى إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور 30 يونيو.واستقبل مستشفى السلام بورسعيد 4 جثامين لضحايا الحادث وهم: صابرين على عبده، 27 عامًا، ويارا سعد محمود، 23 عامًا، ومنال محمد عبده، 40 عامًا، وفتحيه عبدالرازق، 40 عامًاكما وصل منذ قليل إلى المستشفى جثمان الشاب شادي على عبد الرحمن نجم 28 عامًا، وجرى وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، واستخراج تصاريح الدفن.