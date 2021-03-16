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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 5 في سقوط سيارة من أعلى محور ٣٠ يونيو ببورسعيد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:41 م
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكي
بورسعيد:شيماء رشاد
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ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور 30 يونيو، اليوم، إلى 5 بعد وصول جثة شاب لمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد.

كان اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، تلقى إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور 30 يونيو.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد 4 جثامين لضحايا الحادث وهم: صابرين على عبده، 27 عامًا، ويارا سعد محمود، 23 عامًا، ومنال محمد عبده، 40 عامًا، وفتحيه عبدالرازق، 40 عامًا

كما وصل منذ قليل إلى المستشفى جثمان الشاب شادي على عبد الرحمن نجم 28 عامًا، وجرى وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، واستخراج تصاريح الدفن.

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