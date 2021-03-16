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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 3 عمال باختناق أثناء أخذ عينة من كوبري الباجور بالمنوفية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:40 م
إصابة عمال باختناق
إصابة عمال باختناق
ولاء القاضى
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استقبل مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية 3 عمال أصيبوا بالإختناق أثناء وجودهم في مكان محكم، خلال أخذ عينات من الكوبري العلوي بمدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، وتم نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وصرح مصدر طبي أن سبب الإصابات بالاختناق كان نتيجة العمل في المربع الخرساني أسفل الكوبري العلوي ووجود ماكينة لحام أكسجين وديزل، فيما تم تقديم الخدمة الطبية والإسعافات للمصابين داخل مستشفى سرس الليان العام، ولم يتم عمل محضر بالواقعة بناء على رغبة المصابين.

وأكد مصدر طبي إصابة 3 من العاملين بعملية الإصلاح المتواجدة بالكوبري العلوي بمدينة الباجور وهم "أ، س، ف" 25 عام، مقيم قرية الدبيبة التابعة لمركز بركة السبع، و"م، ف، ج" 24 عام، مهندس مقيم محافظة البحيرة، و"ع، س، أ" 32 عام مراقب جودة ومقيم جودة، عاملين بمكتب الخير للاستشارات بالقاهرة، بتكليف من مكتب النيل للمقاولات.

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