الاتحاد الأوروبي والنرويج وبريطانيا يوقعون اتفاقًا بشأن مصائد الأسماك في بحر الشمال

وقع الاتحاد الأوروبي والنرويج والمملكة المتحدة، الثلاثاء، اتفاق يسمح بالإدارة المشتركة لمخزونات مصائد الأسماك المدارة بشكل مشترك في بحر الشمال لعام 2021، بحيث يحدد الاتفاق إجمالي المصيد المسموح به (TAC)، وتقاسم الحصص الذي يغطي أكثر من 636 ألف طن من الأسماك، كما اختتم الاتحاد الأوروبي والنرويج مشاورات ثنائية بشأن الأسهم المشتركة في بحر الشمال وخليج سكاجيراك، وتبادل الحصص.وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن اتفاق اليوم يأتي بعد شهرين من المفاوضات، حيث اجتمعت الأطراف الثلاثة لأول مرة في يناير من هذا العام، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، للاتفاق على إدارة الأسهم المشتركة الرئيسية في بحر الشمال.ويسمح اتفاق اليوم بالإدارة المشتركة لعدد من المخزونات لأنواع متعددة من الأسماك، وسيواصل الاتحاد الأوروبي أيضًا تنفيذ برنامجه المحدد للمراقبة والتفتيش لتقليل المصيد من المخزونات الأصغر سنًا، كما اتفقت الأطراف الثلاثة على التعاون في مجال المراقبة والتحكم التي يتم تنظيمها في إطار ثلاثي لأول مرة.ووقع الاتحاد الأوروبي والنرويج أيضا ثلاثة اتفاقات ثنائية تتعلق بتبادل الحصص والوصول المتبادل في بحر الشمال، حيث جدد الطرفان التزامهما بالترتيب المتعلق بالوصول المتبادل للمخزونات المدارة بشكل مشترك في بحر الشمال، ويتعلق الترتيب الثنائي الثاني بتحديد إجمالي المصيد المسموح به (TACs) وتقاسم الحصص لكل من خليج سكاجيراك وكاتيجات لمجموعة متنوعة من الأسماك، بالإضافة إلى الوصول المتبادل الثنائي في المنطقة.وأخيرًا وقع الطرفان أيضًا على الترتيب الذي يغطي الثروة السمكية السويدية في المياه النرويجية لبحر الشمال، وستتيح الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم، استئناف عمليات الصيد التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في المياه النرويجية التي طال انتظارها، والعكس صحيح، والتي توقفت جزئيًا منذ 31 ديسمبر 2020.