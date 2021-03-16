توقعات بزيادة معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الرئيس بإطلاق برنامج التمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3% على قسط 30 سنة، سيكون لها مردود إيجابي، وسنلاحظ الفترة المقبلة إقبال كبير على التسجيل في وحدات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.وأضاف الزيات في تصريح لـ"الدستور"، أن السوق العقاري سيشهد انتعاش وتحرك للأفضل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ضخ سيولة قوية تساعد الشركات على اعادة استكمال مشروعاتها للقدرة على سداد مديونياتها.وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، زيادة معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة القادمة وفي ظل أزمة كورونا، وذلك يرجع إلى نتيجة الإقبال على الشراء بسبب المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري.