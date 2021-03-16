ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج لأعلى مستوى منذ 2004

ارتفع معدل البطالة في هونج كونج إلى 2ر7%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004، وفقا لأحدث البيانات الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء.وبلغ معدل البطالة للأشهر الثلاثة المنتهية فى فبراير الماضي 2ر7%، مقارنة بـ7% في الفترة من نوفمبر إلى يناير.وزاد عدد العاطلين عن العمل بواقع 8300 ليصل إلى 261 ألفا في الفترة اللاحقة.وتعكس الأرقام التي تم إعلانها اليوم استمرار الخسائر التى يحدثها مرض "كوفيد- 19" في معظم القطاعات الاقتصادية في المدينة.. وبلغ معدل البطالة خلال جائحة مشابهة، جائحة المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، 5ر8% في عام 2003.وحسب البيان، تم رصد زيادات في قطاعات تجارة الاستيراد والتصدير وأنشطة البريد والبريد السريع والتعليم والفنون والترفيه والاستجمام.وقال وزير العمل والرفاهية، لو تشي- كوونج: إن سوق العمل لا تزال تحت الضغط، لكنه تحسن جنبا إلى جنب مع الوضع المحلي لكوفيد-19.