ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج لأعلى مستوى منذ 2004
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:43 م
وكالاتطباعة
ارتفع معدل البطالة في هونج كونج إلى 2ر7%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004، وفقا لأحدث البيانات الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء.
وبلغ معدل البطالة للأشهر الثلاثة المنتهية فى فبراير الماضي 2ر7%، مقارنة بـ7% في الفترة من نوفمبر إلى يناير.
وزاد عدد العاطلين عن العمل بواقع 8300 ليصل إلى 261 ألفا في الفترة اللاحقة.
وتعكس الأرقام التي تم إعلانها اليوم استمرار الخسائر التى يحدثها مرض "كوفيد- 19" في معظم القطاعات الاقتصادية في المدينة.. وبلغ معدل البطالة خلال جائحة مشابهة، جائحة المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، 5ر8% في عام 2003.
وحسب البيان، تم رصد زيادات في قطاعات تجارة الاستيراد والتصدير وأنشطة البريد والبريد السريع والتعليم والفنون والترفيه والاستجمام.
وقال وزير العمل والرفاهية، لو تشي- كوونج: إن سوق العمل لا تزال تحت الضغط، لكنه تحسن جنبا إلى جنب مع الوضع المحلي لكوفيد-19.
وبلغ معدل البطالة للأشهر الثلاثة المنتهية فى فبراير الماضي 2ر7%، مقارنة بـ7% في الفترة من نوفمبر إلى يناير.
وزاد عدد العاطلين عن العمل بواقع 8300 ليصل إلى 261 ألفا في الفترة اللاحقة.
وتعكس الأرقام التي تم إعلانها اليوم استمرار الخسائر التى يحدثها مرض "كوفيد- 19" في معظم القطاعات الاقتصادية في المدينة.. وبلغ معدل البطالة خلال جائحة مشابهة، جائحة المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، 5ر8% في عام 2003.
وحسب البيان، تم رصد زيادات في قطاعات تجارة الاستيراد والتصدير وأنشطة البريد والبريد السريع والتعليم والفنون والترفيه والاستجمام.
وقال وزير العمل والرفاهية، لو تشي- كوونج: إن سوق العمل لا تزال تحت الضغط، لكنه تحسن جنبا إلى جنب مع الوضع المحلي لكوفيد-19.