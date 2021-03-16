رئيس مدينة سيوة يبحث سبل الارتقاء بالقطاع الزراعي

التقى العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، الدكتور عز جاد الله العباسي مدير المعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح، بحضور المهندس أحمد خليل مدير الإدارة الزراعية بسيوة، والدكتور مصطفى عسوس أستاذ بالمعمل المركزي.وبحث رئيس مدينة سيوة سبل الارتقاء بالقطاع الزراعي من خلال عقد دورات تدريبية للمزارعين واصحاب مصانع التمور، وتنفيذ المزارع الاسترشادية، مع عمل ندوات توعية للمزارعين تحت عنوان "تحسين جودة وسلامة التمور ومنتجاتها".كما بحث رئيس المدينة موضوعات الندوات وورش العمل، بالإضافة موجها بضرورة توعية المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة، والتعرف على طرق وقاية ومكافحة آفات المخازن، والتعرف على طرق مكافحة آفات الثمار وطرق تخزين الثمار.