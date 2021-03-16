زعيم المعارضة الماليزية: لا مزيد من الانشقاقات لمشرعي المعارضة

قال زعيم المعارضة الماليزية وزعيم حزب عدالة الشعب، أنور إبراهيم: إنه لن يغادر أي مشرعين آخرين الحزب وينتقلوا إلى الحكومة الحاكمة، مضيفًا أن الأعضاء لا يزالون صامدين في أعقاب الانشقاقات.وأكد، في إفادة إعلامية اليوم الثلاثاء: "لن نتنازل عن القيم والمبادئ التي تبناها الحزب حتى الآن.. أعضاء حزبنا سيظلون متمسكين بمبادئ الحزب".وجاءت تصريحات أنور بعد أن غادر ثلاثة من نواب حزبه مؤخرا حزب "عدالة الشعب"، وأعلنوا دعمهم حكومة الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين.. كما زعم زعيم المعارضة أن بعض النواب يتعرضون لضغوط للانشقاق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.وتتصاعد التوترات مع محاولة محيي الدين حشد الدعم قبل الانتخابات التي قال عنها إنه سيتم الدعوة إليها بمجرد السيطرة على الوباء.وكان قد وصل إلى السلطة في مارس من العام الماضي بعد أن حصل على أغلبية ضئيلة للغاية بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه مهاتير محمد.