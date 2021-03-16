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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: قانون «المطورين العقاريين» يهدف لـ«تقنين» السوق العقاري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:28 م
السوق العقاري
السوق العقاري
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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عقدت لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد حمودة اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون إنشاء الإتحاد المصري للمطورين العقارين، والمقدم من النائب عماد حمودة.

بدأت لجنة الإسكان اجتماعها برئاسة النائب عماد حمودة لمناقشة قانون انشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين المقدم من النائب عماد حمودة وستين عضوا آخر
وشارك في الاجتماع ممثلي وزارة الاسكان والتنمية المحلية المهندس خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق.

واستعرض النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان ومقدم القانون فلسفة القانون والتي تتمثل في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري حيث ان هذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين ومع تطور السوق العقاري، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها كما يهدف القانون الي رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مواد الإصدار والخاصة باسم الاتحاد. ووافقت اللجنة على على أن يكون اسم الاتحاد هو اتحاد المطورين العقاريين.

وعدلت اللجنة في المادة الثانية من مواد لإصدار والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد ووافقت عليها اللجنة على المادة على أن يتكون الاتحاد من خمسة عشر عضو يختار الوزير المختص من بينهم رئيسا ونائبين وامينا للصندوق للمرة الأولى فقط، والاتحاد يقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكام القانون موضع التنفيذ وتم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ولا يحق للمجلس الأول الدخول في الانتخاب التالية لمجلس إدارة الاتحاد.

أما بالنسبة للمادة الثالثه من مواد الإصدار والخاصة بحل جميع الغرف والمجالس والشعب أو إي كيانات تمثل المطورين العقاريين حيث وافقت اللجنة علي المادة على أن يوفق المطورين أوضاعهم مع أحكام القانون في خلال سنة من تاريخ الإصدار.

ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مواد الإصدار والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

فيما عرض عماد حمودة رئيس اللجنة، المادة الأولى من القانون والخاصة بتعريفات القانون حيث وافقت اللجنة عليها ولم يجري عليها تعديلات.

أما بالنسبة للمادة الثانية من القانون والخاصة بتحديد المجالات التي يشملها أنشطة للمطور العقاري ووافقت اللجنة علي المادة على ألا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والخاصة بأن مقر الاتحاد بالقاهرة ويجوز أن ينشئ له فروعنا أخرى داخل الجمهورية أو خارجها.

كما وافقت اللجنة على المادة الرابعى والتي تنص على أن هدف الاتحاد رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدي الجهات المختصة وتنظيم اوضاع المهنة ويعمل علي تطوير اساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة.

كما حذفت اللجنه المادة الخامسة من القانون.

وتم الموافقة على المادة السادسة والتي تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك الشعب النوعية والفروع وطريقة وقواعد تمثيلها في مجلس الإدارة.

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