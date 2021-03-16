الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في تعز ومقتل 20 حوثيًا في حجة

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع استراتيجية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، ومقتل 20 حوثيا في مواجهات بمحافظة حجة قرب الحدود السعودية.وقال الجيش، في بيان: إن قواته نفذت، اليوم الثلاثاء، هجومًا واسعًا في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، وتمكنت من تحرير تباب الجبيرية والصفراء والمشبك والأقحاف، وجبلي الصراهم والعنين.وأسفرت المواجهات عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وخسائر أخرى في عتادها القتالي، وفق البيان.وأفاد البيان بأهمية المواقع المحررة كونها تشرف على الخط الرئيس الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة.وفي بيان آخر، أوضح الجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا في محاولة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية في مديرية عبس بمحافظة حجة، القريبة من الحدود السعودية.وأفاد البيان بأن أفراد الجيش أحبطوا الهجوم في لحظاته الأولى إثر مواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 20 حوثيًا وجرح آخرين.وأضاف البيان أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية دمّر مخزن أسلحة ودبابة تتبع الحوثيين في المديرية نفسها.وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش اليمني مقتل أكثر من 80 حوثيا في مواجهات عنيفة بمحافظة مأرب شرقي البلاد.ومنذ أسابيع تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات، أبرزها مأرب وتعز وحجة، مخلفة العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، إضافة إلى نزوح آلاف الأسر.