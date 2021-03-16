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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كلبي دليلي».. مسرحية جديدة للكاتب حسن خلف

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:26 م
حسن خلف
حسن خلف
حسين عبد الرحيم
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صدرت مسرحية " كلبي دليلي" للكاتب والقاص والروائي البورسعيدي حسن خلف حسين، عن دار نشر "الوهيبي للطبع والتوزيع" وتعالج الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي بطرح أقرب إلى الفانتازيا.

وتدور أحداثها في واقع متخيل يرمز لمحيطنا العربي متحدثة عبر فصولها الثلاثة، ولوحاتها السبع، الحديث عن هموم ومكبلات الإنسان المصري والعربي في العيش، وشعوره الدائم بالخوف والتي تساهم في موقفه السلبي تجاه تطور وترقي مجتمعه، " كلبي دليلي".

حسن خلف، روائي ومؤلف مسرحي، موالید بورسعید 1958 عضو اتحاد كتاب مصر. عضو الاتحاد الدولي للشعراء والأدباء العرب. بكالوریوس تجارة (محاسبة)، جامعة قناة السویس، 1980 دبلوم دراسات علیا (تسویق)، 1985 دبلوم دراسات علیا (أسالیب علوم الحاسب الآلي)،1988 یمیل لكتابة الأدب الاجتماعي والأدب الساخر. صدر له: في مجال الروایة 1 ".زبدة وجبنة وعجوة" (الجزء الأول). 2 ".الرحیل عن الروح" ( الجزء الثانى من زبدة وجبنة وعجوة). 3 ".أحمق ملك روحي". 4 ".روح وریح الجنوب". 5 ".ثرثرة أنجبت بعثرة". 6 ".امرأة من بارود". 7 ".فردة بیادة معطرة بالدم". 8".رد كلبي". 9 ".تائهون فوق كوكب بیداسوون". في مجال المسرح 1.مسرحیة " نونو والعرش". 2.مسرحیة "فردة بیادة معطرة بالدم". 3.مسرحیة " كوكب بیداسوون". 4.مسرحیة " نواوینا ". 5.مسرحیة ".

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