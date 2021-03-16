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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنشيط السياحة تطلق حملة «اكتشف مصر»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:25 م
المهندس أحمد يوسف
المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية
رامى حسين
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التقى المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعدد من شباب المدونين والمؤثرين المصريين الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث استعرض البرامج السياحية التي أعدتها الهيئة ضمن برامج التوعية السياحية وسيقوم المدونين والمؤثرين بتنفيذها عن طريق زيارة عددا من المقاصد السياحية والأثرية في محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، لتعريف متابعيهم بما تتمتع به هذه المحافظات من مقومات سياحية وأثرية بالإضافة للعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمعات المحلية، والتعريف بالصناعات اليدوية والتراثية لها، استعدادا لإطلاق حملة «اكتشف مصر» لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتنشيط حركة السياحة الداخلية، لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

كما سيقوم هؤلاء المدونين بنشر الصور والفيديوهات التي تعبر عن استمتاعهم بالطبيعة الخلابة والجو المشمس الذي تتمتع به هذه المحافظات وبزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الترويج والتسويق المختلفة والتي يتابعها الملايين مما يساهم في تشجيع متابعيهم على زيارة هذه الأماكن.

وأشار المهندس أحمد يوسف إلى أن هذه الزيارات ستعمل على تعريف المواطنين بالحضارة المصرية والآثار والتراث الذي تزخر بها بلدهم، والمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، في إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين المصريين، باعتبارهم شركاء في عملية الترويج السياحي لمصر، وإشراك المجتمع خاصة الشباب في بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، مما يعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة.

وفي نهاية اللقاء أعرب هؤلاء المدونين عن شكرهم لحرص واهتمام الهيئة على تنظيم هذه الزيارات التي ستتيح لهم الفرصة للتعرف على تاريخ وحضارة بلدهم وإشراكهم في الترويج السياحي لبلادهم.

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