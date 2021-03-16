ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة جديدة عبر «إنستجرام»

أطلت الفنانة ياسمين رئيس، بإطلالة جديدة لها، على جمهورها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مما حازت على إعجاب الكثير من المتابعين.وارتدت ياسمين رئيس، أزياء ذو ستايل سيمي فورمال، حيث تألقت بثوب وردي اللون، لامع، بأكمام طويلة، ونسقت معه بنطال جينز أنيق، من تنسيق ستايليست Abier Ansary، وجعلت شعرها القصير بأسلوب الوايفى الناعم، واعتمدت المكياج الهادئ الوردي، ونسقت مع إطلالاتها صندل أحمر ذو كعب عالى.وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، وهو من إنتاج سنة 2020، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، وبطولة عدد كبير من النجوم ابرزهم محمد إمام، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن.