«المالية» تصدر تعليمات جديدة لإدارة نظام المالية الحكومية

أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 22 لسنة2021، والذي تضمن تعليمات جديدة لإدارة نظم المالية الحكومية gfmis.وأكد الكتاب الدوري، الذي حصل "الدستور" على نسخه منه، أنه في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية مصر 2030، ولتطوير عمل الإدارة وتوفير بيانات مالية، يتم ترشيح مدير الهيئة الموازنية عن طريق المدير المالي للجهة الإدارية.كما أكد الكتاب الدوري ضرورة تولي وزارة المالية مسئولية إعارة أجهزة الحاسب الآلي للجهات الموازنية.