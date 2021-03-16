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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنوفية» تؤكد انحسار أعداد الإصابة بكورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:04 م
الدكتور فيصل جودة،
الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
ولاء القاضى
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أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن نسبة إصابات كورونا في المحافظة انحسرت بشكل كبير منذ قرابة شهر، وأن هناك مستشفيات عاودت العمل العادي في استقبال المرضى عقب انخفاض معدلات الوباء، لافتًا إلى انتهاج خطة عمل أثبتت نجاحها خلال الموجة الثانية، وهي تدوير الكوادر الطبية على المنشآت.

ونفى وكيل الشئون الصحية بالمنوفية ما تردد عن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير الأيام السابقة في المحافظة، مؤكدًا استقرار أعداد الإصابات خلال الفترة السابقة.

وأضاف جودة أن دعم وزارة الصحة لمستشفيات المحافظة أزال بنسبة كبيرة أزمة نقص الأكسجين التي عانت منها المستشفيات، ليس في المنوفية فقط، لافتًا إلى توريد عدد من تنكات الأكسجين إلى مستشفيات المنوفية، والباقي سيتم استلامه في القريب العاجل.

ووجّه وكيل صحة المنوفية التحية لكل الطواقم الطبية العاملة في مستشفيات المحافظة، باعتبارهم هم جنود الصف الأول في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن هناك العديد من الطواقم الطبية تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، ولم تظهر أي أعراض تذكر، وأن الباب مفتوح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للتسجيل على موقع الوزارة للتطعيم باللقاح، داخل المركز المخصص لذلك بمستشفى حميات منوف.

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