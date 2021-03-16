وزير دفاع كوريا الجنوبية يأسف لانتقادات كوريا الشمالية للتدريبات العسكرية

أعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه ووك"، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لانتقادات كوريا الشمالية للتدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة.جاء ذلك -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - في اجتماع لجنة الدفاع البرلمانية بعد ساعات من تهديد "كيم يو-جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون"، بإلغاء الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الكوريتين، بسبب التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال سوه: "أرى أن انتقادات الشمال للتدريبات الدفاعية والسنوية أمر مؤسف"، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي نوع من حالات الطوارئ في حالة لجوء كوريا الشمالية إلى الاستفزاز العسكري.واتهمت "كيم يو-جونغ" كوريا الجنوبية بالمضي قدما في إجراء التدريبات العسكرية الربيعية مع الولايات المتحدة التي انطلقت في الثامن من مارس وتستمر حتى الخميس.. مضيفة " كوريا الشمالية ستفكك منظمتها التي تتعامل مع الشؤون عبر الحدود والحوار، وإنه لا يوجد سبب لوجود مثل هذا الكيان بعد الآن".وجاءت تصريحات "كيم يو-جونغ" قبل يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إلى سول لإجراء محادثات "2+2" مع نظيريهما في كوريا الجنوبية، حيث من المتوقع أن تكون القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية موضوعًا رئيسيًا في المحادثات.