أفكار لهدايا عيد الأم دون الخروج من المنزل
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:28 م
شيماء دهبطباعة
يعد شهر مارس من الأشهر الأكثر احتفالًا بالمرأة المصرية، وفيه المناسبة الأكثر شعبية واحتفالًا وهو يوم عيد الأم، وفيه يتم الاحتفال بالأم وتقديم لها الهدايا المختلفة وهناك العديد من الأشخاص من يفضلوا تقديم الهدية مصنوعة في المنزل في شكل يعبر بصورة أكبر عن الاهتمام.
وفي تلك السطور نوضح كيف يمكن تقديم هدية مميزة للأم.
ـ تقديم وجبة الإفطار على السرير
من التقاليد المعتادة أن الأم هى من تقوم بتحضير وجبة الإفطار للأبناء، يمكن أن يكون هذا اليوم من الأيام المميزة لديها وتتفاجأ بتقديم الإفطار لها على السرير في خطوة تعبر عن الاهتمام بها.
ـ تغيير ديكور المنزل
ليس المقصود هنا تغيير ديكور المنزل بصورة كاملة بل بصورة رمزية أى إضافة بعض الديكورات المميزة داخل غرفة المعيشة، إضافة الشموع على السفرة، مع تشغيل موسيقى هادئة تُفضلها الأم.
ـ تحضير الحلويات
يمكن تجهيز مجموعة متنوعة من الحلويات في هذا اليوم من خلال تحضير الكنافة، البسبوسة، بلح الشام، داخل المنل وتقديمها على السفرة.
ـ جلسة مساج
يمكن تحضير الجلسة بالمنزل من خلال استخدام مجموعة من الزيوت المخصصة لذلك ومن ثم تدفئتها واستخدامها في جلسة المساج للأم، في وقت يغلب عليه الاسترخاء، مع أقنعة طبيعية لتبيض وتنعيم البشرة.
ـ القيام بأعمال المنزل
الاتفاق مع الأم بالقيام بكل أعمال المنزل هذا اليوم بدون استثاء والعمل على القيام به بأكمله وتجهيز الوجبات الثلاث وكذلك اليوم الذي يليه.
ـ تجهيز الوجبة المفضلة
يمكن تجهيز الوجبة المفضلة للأم في هذا اليوم من خلال احضار كافة المكونات لها، والعكوف على إعداد الوجبة بصورة متمكنة، وتقديمها مثل الفنادق.
وفي تلك السطور نوضح كيف يمكن تقديم هدية مميزة للأم.
ـ تقديم وجبة الإفطار على السرير
من التقاليد المعتادة أن الأم هى من تقوم بتحضير وجبة الإفطار للأبناء، يمكن أن يكون هذا اليوم من الأيام المميزة لديها وتتفاجأ بتقديم الإفطار لها على السرير في خطوة تعبر عن الاهتمام بها.
ـ تغيير ديكور المنزل
ليس المقصود هنا تغيير ديكور المنزل بصورة كاملة بل بصورة رمزية أى إضافة بعض الديكورات المميزة داخل غرفة المعيشة، إضافة الشموع على السفرة، مع تشغيل موسيقى هادئة تُفضلها الأم.
ـ تحضير الحلويات
يمكن تجهيز مجموعة متنوعة من الحلويات في هذا اليوم من خلال تحضير الكنافة، البسبوسة، بلح الشام، داخل المنل وتقديمها على السفرة.
ـ جلسة مساج
يمكن تحضير الجلسة بالمنزل من خلال استخدام مجموعة من الزيوت المخصصة لذلك ومن ثم تدفئتها واستخدامها في جلسة المساج للأم، في وقت يغلب عليه الاسترخاء، مع أقنعة طبيعية لتبيض وتنعيم البشرة.
ـ القيام بأعمال المنزل
الاتفاق مع الأم بالقيام بكل أعمال المنزل هذا اليوم بدون استثاء والعمل على القيام به بأكمله وتجهيز الوجبات الثلاث وكذلك اليوم الذي يليه.
ـ تجهيز الوجبة المفضلة
يمكن تجهيز الوجبة المفضلة للأم في هذا اليوم من خلال احضار كافة المكونات لها، والعكوف على إعداد الوجبة بصورة متمكنة، وتقديمها مثل الفنادق.