أفكار لهدايا عيد الأم دون الخروج من المنزل

ـ تقديم وجبة الإفطار على السرير

ـ تغيير ديكور المنزل

ـ تحضير الحلويات

ـ القيام بأعمال المنزل

ـ تجهيز الوجبة المفضلة

يعد شهر مارس من الأشهر الأكثر احتفالًا بالمرأة المصرية، وفيه المناسبة الأكثر شعبية واحتفالًا وهو يوم عيد الأم، وفيه يتم الاحتفال بالأم وتقديم لها الهدايا المختلفة وهناك العديد من الأشخاص من يفضلوا تقديم الهدية مصنوعة في المنزل في شكل يعبر بصورة أكبر عن الاهتمام.وفي تلك السطور نوضح كيف يمكن تقديم هدية مميزة للأم.من التقاليد المعتادة أن الأم هى من تقوم بتحضير وجبة الإفطار للأبناء، يمكن أن يكون هذا اليوم من الأيام المميزة لديها وتتفاجأ بتقديم الإفطار لها على السرير في خطوة تعبر عن الاهتمام بها.ليس المقصود هنا تغيير ديكور المنزل بصورة كاملة بل بصورة رمزية أى إضافة بعض الديكورات المميزة داخل غرفة المعيشة، إضافة الشموع على السفرة، مع تشغيل موسيقى هادئة تُفضلها الأم.يمكن تجهيز مجموعة متنوعة من الحلويات في هذا اليوم من خلال تحضير الكنافة، البسبوسة، بلح الشام، داخل المنل وتقديمها على السفرة.ـ جلسة مساجيمكن تحضير الجلسة بالمنزل من خلال استخدام مجموعة من الزيوت المخصصة لذلك ومن ثم تدفئتها واستخدامها في جلسة المساج للأم، في وقت يغلب عليه الاسترخاء، مع أقنعة طبيعية لتبيض وتنعيم البشرة.الاتفاق مع الأم بالقيام بكل أعمال المنزل هذا اليوم بدون استثاء والعمل على القيام به بأكمله وتجهيز الوجبات الثلاث وكذلك اليوم الذي يليه.يمكن تجهيز الوجبة المفضلة للأم في هذا اليوم من خلال احضار كافة المكونات لها، والعكوف على إعداد الوجبة بصورة متمكنة، وتقديمها مثل الفنادق.