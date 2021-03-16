رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفكار لهدايا عيد الأم دون الخروج من المنزل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:28 م
هدايا عيد الأم
هدايا عيد الأم
شيماء دهب
طباعة
يعد شهر مارس من الأشهر الأكثر احتفالًا بالمرأة المصرية، وفيه المناسبة الأكثر شعبية واحتفالًا وهو يوم عيد الأم، وفيه يتم الاحتفال بالأم وتقديم لها الهدايا المختلفة وهناك العديد من الأشخاص من يفضلوا تقديم الهدية مصنوعة في المنزل في شكل يعبر بصورة أكبر عن الاهتمام.

وفي تلك السطور نوضح كيف يمكن تقديم هدية مميزة للأم.

ـ تقديم وجبة الإفطار على السرير
من التقاليد المعتادة أن الأم هى من تقوم بتحضير وجبة الإفطار للأبناء، يمكن أن يكون هذا اليوم من الأيام المميزة لديها وتتفاجأ بتقديم الإفطار لها على السرير في خطوة تعبر عن الاهتمام بها.

ـ تغيير ديكور المنزل
ليس المقصود هنا تغيير ديكور المنزل بصورة كاملة بل بصورة رمزية أى إضافة بعض الديكورات المميزة داخل غرفة المعيشة، إضافة الشموع على السفرة، مع تشغيل موسيقى هادئة تُفضلها الأم.

ـ تحضير الحلويات
يمكن تجهيز مجموعة متنوعة من الحلويات في هذا اليوم من خلال تحضير الكنافة، البسبوسة، بلح الشام، داخل المنل وتقديمها على السفرة.

ـ جلسة مساج
يمكن تحضير الجلسة بالمنزل من خلال استخدام مجموعة من الزيوت المخصصة لذلك ومن ثم تدفئتها واستخدامها في جلسة المساج للأم، في وقت يغلب عليه الاسترخاء، مع أقنعة طبيعية لتبيض وتنعيم البشرة.

ـ القيام بأعمال المنزل
الاتفاق مع الأم بالقيام بكل أعمال المنزل هذا اليوم بدون استثاء والعمل على القيام به بأكمله وتجهيز الوجبات الثلاث وكذلك اليوم الذي يليه.

ـ تجهيز الوجبة المفضلة
يمكن تجهيز الوجبة المفضلة للأم في هذا اليوم من خلال احضار كافة المكونات لها، والعكوف على إعداد الوجبة بصورة متمكنة، وتقديمها مثل الفنادق.

موضوعات متعلقة

عودة الرحلات | موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021

حبس «توتا» بتهمة اغتصاب 3 أطفال في شبرا

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط بوابة التعليم الأساسي 2021 | استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

حكم صيام شهر شعبان 2021

دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

31 مارس إعلان الفائز بجائزة نجيب محفوظ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يحيى حقى شخصية معرض القاهرة للكتاب 2021

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط