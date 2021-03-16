واشنطن تُحمّل ميليشيا الحوثي تدهور الأوضاع في اليمن

وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الوضع في اليمن بالكارثي، لافتة إلى أنه يتدهور بسبب هجمات ميليشيا الحوثي على مأرب.فيما حمّلت واشنطن، الحوثيين مسئولية تفاقم الصراع بسبب الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، وفقا لقناة "العربية".من ناحية أخرى، كانت ‏‎وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.جاء ذلك في تصريحات لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية تعليقا على زيارة وفد من حزب الله اللبناني إلى موسكو، ولقائه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وفق قناة "الحرة".