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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قومي المرأة ببني سويف: 2520 زيارة في أول أيام طرق الأبواب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:06 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
بنى سويف - محمد حفيظ
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نفذ المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، الثلاثاء حملة طرق الأبواب بعنوان ريادة الأعمال للمرأة الريفية بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، إن الحملة استهدفت خلال اليوم الأول ألفين و520 زيارة وذلك فى 32 قرية بمراكز ببا وناصر والفشن واهناسيا وبني سويف وقاموا بالتركيز علي قرى حياة كريمة بفريق عمل مكون من 50 رائده ومتطوعة استهدفوا خلالها 7 آلاف و732 سيدة و5 آلاف و899 رجلًا.

أوضحت محمود فى تصريحات صحفية أن الحملة تناولت عددا من الرسائل التى تتضمن توضيح أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدة وأسرتها،كيفية تحديد فكرة المشروع، وكيفية البدء فى مشروع اقتصادي صغير وصفات صاحبة المشروع الناجحة.

شارك في الإشراف علي تنفيذ اليوم الأول نرمين محمود مقررة الفرع، وسمية سمير منسق برنامج الأغذية العالمى وكلا من ليلي أبو عقل والدكتورة هبه عبد العظيم، وشيماء كرم والدكتورة رشا يحيي عضوات الفرع، والهام طه سكرتيرة الفرع.
قومي المرأة ببني سويف: 2520 زيارة في أول أيام طرق الأبواب
قومي المرأة ببني سويف: 2520 زيارة في أول أيام طرق الأبواب
قومي المرأة ببني سويف: 2520 زيارة في أول أيام طرق الأبواب
قومي المرأة ببني سويف: 2520 زيارة في أول أيام طرق الأبواب
قومي المرأة ببني سويف: 2520 زيارة في أول أيام طرق الأبواب
قومي المرأة ببني سويف: 2520 زيارة في أول أيام طرق الأبواب
قومي المرأة ببني سويف: 2520 زيارة في أول أيام طرق الأبواب
قومي المرأة ببني سويف: 2520 زيارة في أول أيام طرق الأبواب

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