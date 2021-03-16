مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعا لبحث ترتيبات الانتخابات

دعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، مجلس النقابة للانعقاد مساء اليوم، وذلك لبحث ترتيبات الانتخابات.وقالت اللجنة: "بناء على ما ورد في تقرير اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية، ندعو مجلس النقابة لاجتماع عاجل الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 16 مارس".