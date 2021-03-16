الجزائر: 5 وفيات و130 إصابة بكورونا

وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي: إنه تم رصد 5 وفيات جديدة، بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس الإثنين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و45.



كما لفت إلى تعافي 109 حالات جديدة، ليصل بذلك عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 80 ألفا و104.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، رصد 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 15 حالة عن حصيلة يوم أمس الإثنين، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 115 ألفا و540.