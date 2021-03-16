مطروح تواصل جهودها لتعقيم السيارات والمصالح الحكومية (صور)

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تطهير وتعقيم وسائل الموصلات، وعدد من المصالح الحكومية، ومنازل بعض المواطنين؛ في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا الوبائي.وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح استمرار الجهود اليومية في تعقيم السيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف ومحطة السكة الحديد والقطارات، وقسم الشرطة والسنترال ومكاتب البريد ومجمع المحاكم ومركز الإعلام للقضاء على كوفيد-19.أشار إلى استخدام رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية، مع التنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.