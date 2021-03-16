رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صربيا تشدد إجراءات مكافحة كورونا بسبب اكتظاظ المستشفيات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:02 م
إجراءات مكافحة كورونا
إجراءات مكافحة كورونا
وكالات
طباعة
تعتزم صربيا إعتبارا من غد الأربعاء، تشديد الإجراءات ضد جائحة الفيروس التاجي حيث تكتظ المستشفيات بمرضى كوفيد.19-

ونقلت وسائل إعلام صربية عن رئيسة الوزراء آنا برنابيتش قولها، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع لفريق إدارة الأزمات الحكومي: إنه سوف يتم إغلاق المتاجر والمطاعم ومنافذ الخدمات والأماكن لمدة خمسة أيام على الأقل إعتبارا من غد الأربعاء.

ويتم فقط إعفاء محلات البقالة والصيدليات ومحطات الوقود، كانت لوائح مماثلة سارية بالفعل خلال عطلات نهاية الأسابيع الثلاثة الماضية.

وسجلت السلطات الصربية أمس الاثنين 4634 إصابة جديدة بارتفاع بنحو الربع مقارنة بالإثنين قبل أسبوعين، ومنذ بداية الوباء قبل عام، توفي 4747 شخصًا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، الذي يسبب مرض كوفيد.19-

موضوعات متعلقة

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

الصور

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

image description

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بأسيوط

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

نيزك سقط في جنوب الجزائر قبل قرن الأقدم من أصل بركاني

قصر باكنجهام: الأمير فيليب يغادر المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. طارت الزهرة فى الريح وظلت عبقا

كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا

غدا.. رضوى الأسود تناقش «بالأمس كنت ميتًا» بالنيل الثقافية

الثقافة تُسلم أعمال جائزة «المبدع الصغير» بفروع قصور الثقافة يدويًا