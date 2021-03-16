تشميع مركزين للدروس الخصوصية بمينا البصل (صور)

أغلق حى غرب الإسكندرية، الثلاثاء، مركزين للدروس الخصوصية خلال حملة على مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) بمنطقة مينا البصل.جاء ذلك بناءً على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتطبيقا للإجراءات الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2 سنتر بمنطقة الورديان بنطاق الحي، ونوهت المهندسة سحر شعبان بأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الإنضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازيه حفاظا علي سلامة المواطنين.