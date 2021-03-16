ميليشيا تحرير الشام تقتحم مخيمًا في ريف حلب وتعتقل مدنيين

اقتحم عناصر القوى الأمنية التابعة لميليشيا هيئة تحرير الشام، اليوم الثلاثاء، مخيمًا في ريف حلب الغربي، واعتقلوا عدة أشخاص، بعد مشادة كلامية وعراك بالأيدي بين سكان المخيم من جهة، وأفراد من منظمة إغاثية وعناصر هيئة تحرير الشام من جهة أخرى، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.ونقل المرصد عن مصادره، تزود السيارات بالأسلحة الرشاشة التابعة لهيئة تحرير الشام، بعد اقتحام مخيم حورتا للنازحين بالقرب من بلدة كفر ناصح، واعتقلوا عدة أشخاص، وضربوا النساء، منهن امرأة حامل وامرأة مسنة.على صعيد آخر، خرجت مجموعة نساء في قرية السحارة بريف حلب، في مظاهرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين من "حزب التحرير" في سجون هيئة تحرير الشام.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد مظاهرة نسائية في بلدة تلعادة الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة إدلب، طالبت من خلالها النساء بإطلاق سراح أزواجهن وأبنائهن المعتقلين لدى "هيئة تحرير الشام"، بتهمة الانتماء لتنظيم "حراس الدين" الجهادي، في إطار الحملة التي ينفذها الجهاز الأمني التابع لـ"تحرير الشام" منذ عدة أيام ضد قياديين وعناصر من تنظيم حراس الدين المتهم بولائه لتنظيم القاعدة في عموم مناطق إدلب.