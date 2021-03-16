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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تنفق 785 مليون دولار على لقاحات كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:25 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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قال مسئول بوزارة المالية الإسرائيلية أمام لجنة برلمانية، الثلاثاء، إن إسرائيل أنفقت حوالي 785 مليون دولار على اللقاحات المضادة لكوفيد- 19.

واشترت البلاد 15 مليون جرعة إجمالا، وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلا أن المتحدث باسم وزارة الصحة رفض تأكيد الرقم، مشيرا إلى سرية الاتفاقيات.

واستمعت اللجنة البرلمانية إلى أن المسئولين أنفقوا حوالي 6ر2 مليار شيكل على شراء لقاحات من عدة شركات، واستخدمت إسرائيل لقاح "فايزر بيونتيك" بشكل حصري تقريبا حتى الآن.

ويصل السعر إلى حوالي 52 دولارا للجرعة في المتوسط، وهو أكثر بكثير من المبلغ الذي دفعته العديد من الدول الأوروبية.

ونشرت وزيرة الدولة للميزانية في بلجيكا، إيفا دي بليكر، عن طريق الخطأ بعض أسعار اللقاحات عبر موقع تويتر، مشيرة إلى أن الجرعة الواحدة من لقاح موديرنا تكلف حوالي 15 يورو (17 دولارا)، في حين أن فايزر بيونتك تكلف 12 يورو.. وحذفت التغريدة لاحقا.

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