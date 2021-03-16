متابعات يومية للاطمئنان على انتظام الدراسة بمدارس السويس (صور)

تشهد مدارس محافظة السويس، الثلاثاء، متابعات يومية لمتابعة سير الدراسة بانتظام بعد أيام من بدء الفصل الدراسي الثاني.وأكد محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم مواصلة المتابعات الميدانية اليومية للاطمئنان على انتظام الدراسة بمدارس محافظة السويس، للوقوف على أية معوقات وتذليلها ومساعدة المدارس على حلها والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.وبدأ مدير المديرية عمله، اليوم، بتفقد مدارس القطاع الريفي عبد الرحمن بن عوف الابتدائية ومحمد خاطر للتعليم الأساسي، كما زار المدرسة اليابانية حيث تفقد الفصول الدراسية والمكتبة المدرسية ومعمل الحاسب الآلي، مؤكدا استمرار تطهير وتعقيم المدارس قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، مشددا على التزام الجميع طلابا ومعلمين بارتداء الكمامات داخل وخارج الفصول للوقاية من انتشار العدوى.