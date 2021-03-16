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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:39 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
طارق عتمان
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يبحث المواطنون عن مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضى خلال شهر أبريل 2021، ويعتبر فاتورة التليفون الأرضي واحدة من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الشركة المصرية للاتصالات، لجميع العملاء، طبقًا للنظام الذي يتم تحديده من قبل العميل، من حيث تسديد قيمة الفاتورة سواء كانت سنوية أم ربع سنوية.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2021


تبدأ الشركة المصرية للاتصالات we في إصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بالتليفون الأرضي المنزلي لشهر يناير 2021 عن استهلاك 3 أشهر الماضية "يناير فبراير مارس 2021" خلال شهر ابريل المقبل، على أن يتمكن العملاء من الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل الذهاب لسداد في إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خدمة الاستعلام والاستفسار عن قيمة الفاتورة والمتاحة على موقع الشركة سواء الاستعلام برقم التليفون أو رقم الحساب، فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021


يتم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من الاربعاء الموافق 14 أبريل 2021، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، على أن يتم سداد قيمة الفاتورة المستحقة اعتبارًا من نفس اليوم ولمدة شهر، على أن تبدأ فترة السماح اعتبارًا 15 مايو 2021 ولمدة شهر مع تحويل الخط استقبال فقط وبانتهاء الفترة المقررة للسداد يتم تحميل العميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط، ويتم الاستعلام من خلال رقم التليفون أو رقم الحساب.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021


من أجل معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لا بد من اتباع الخطوات الرئيسية التالية والتي تتمثل في:
الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.
https:billing.te.egar-EG

في حالة الاستعلام برقم التليفون يجب الضغط على الاستعلام برقم التليفون، ثم إدخال كود المحافظة، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.

في حالة الاستعلام برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.

10.22 مليون مشترك بالهاتف الثابت

في نفس السياق سجل عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 10.22 مليون مشترك بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.99 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بنحو 13.77%، وبتراجع شهري 3.01% بعد أن سجل نحو 9.92 مليون عميل في أكتوبر السابق عليه، في حين إن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 25.26 مليون خط أرضي بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 24.63مليون عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 3.57% وبتراجع شهري 0.08%.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم


في حين بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 7.785% في نوفمبر الماضي مقابل 7.72% عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.62% وسنوي 0.07%، وبلغ عدد السنترالات بلغ نحو 1511 سنترالا منها 1052 سنترالا في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 88% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 10% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين، مما يؤكد على إقبال المصريين على خدمات التليفون الأرضي خلال عام فيروس كورونا.

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