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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصر ثقافة الأسمرات يستضيف وفدا من الجامعة الأمريكية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:55 م
قصر ثقافة الأسمرات
قصر ثقافة الأسمرات
ايهاب مصطفى
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استقبل قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات وفد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة د. هبة سالم أستاذ اللغة والثقافة ولفيف من طلاب مركز الدراسات العربية بالخارج بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وم. حسن الغندور رئيس الحي، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القاهرة.

قدم القصر باقة من الأنشطة الفنية والثقافية تضمنت محاضرة أجيال رقمية بعنوان "الملكية الفكرية" ضمن ورش برنامج مواطن رقمى صغير للدكتورة حنان مصطفى مستشار التحول الرقمي فى المؤسسات الحكومية، تناولت شرح مبسط للأطفال عن معنى المواطنة الرقمية، وحقوق وواجبات المواطن الرقمي، ومعنى الملكية والنزاهة الفكرية التي يجب أن يتحلى بها المواطن الرقمي والابتعاد عن الطرق غير المشروعة في تداول المحتوى الرقمي والتي تعرض صاحبها للحساب، بجانب ورشة عمل عن "العمل الجماعى" للدكتورة نور الهدى أحمد راشد بعنوان "تنمية مهارات العمل الجماعي" تناولت أهمية الجمع بين نقاط القوة والمهارات الفردية التي يمتلكها مجموعة من الأشخاص لتحقيق مهمة مُعيّنة، وأوضحت مفهوم العمل الجماعي وفوائده للفرد والمجتمع، وتم عمل بعض الأنشطة الإثرائية لجذب انتباه المشاركين.

بالإضافة إلى فصل محو الأمية لتعليم الكبار تأكيدًا على أهمية التعليم والتعلم من أجل تحسين جودة حياة الإنسان، بينما نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة فنية من الجلد لعمل شنطة، وفقرة من الغناء الجماعى لمواهب قصر ثقافة تحيا مصر، وورشة تدريب موسيقى.

أوضحت مديرة عام الفرع فى كلمتها أن تجربة الأسمرات تعد تجربة رائدة فى تحسين جودة حياة مواطني الأسمرات، والتى أحدثت نقلة نوعية لأبناء المنطقة، وأكدت على الدور الهام الذى تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحقيق التنمية الثقافية لجميع فئات المجتمع، وقد تم تنفيذ جميع الأنشطة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

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