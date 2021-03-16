غدًا.. تغريد النجار تناقش «بعد العيد» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور القاصة تغريد النجار حول مجموعتها القصصية "بعد العيد"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي السادسة إلا الربع مساء غد الأربعاء على شاشة النيل الثقافية، وتُعاد الحلقة الثامنة صباح الخميس."بعد العيد " صدرت عن دار النسيم للنشر والتوزيع وقصص المجموعة تعتمد أغلبها على الحياة الاجتماعية، والواقع المعاصر، والبعض منها محض خيال، ولم تركز في كتابة المجموعة على عنصر مشترك يجمع ما بين القصص، بل تنوعت الموضوعات القصصية في المجموعة وحوادثها وأماكنها وأزمنتها؛ فهي تعبر عن الحياة -كما تراها- في حالاتها مختلفة.تضم المجموعة قصصًا بعنوان: مجرد حلم، الجميزة، التاج، ابتسامة، الذبيحة، سبوع، ضل حيطة، رمضان تيك اواي، كائن هلامي، تحدٍ، العصفورية، تحت الربع، بقايا عيد، هانج أوفر، لقاء عابر، خراف، حديث سري، انعتاق، دين عليه، شعاع النور وقصص أخرى.