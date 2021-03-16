حبس 6 متهمين في واقعة مصرع طفل بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية حبس 6 متهمين في واقعة مصرع طفل صعقًا بالتيار الكهربائي، أثناء نزوله حمام السباحة للشروع في عملية التدريب داخل مركز شباب الدخلية، وهم: مدير المركز، والمقاول المسئول عن الأعمال الإنشائية، و2 من عمال التنفيذ كانوا متواجدين للعمل وقت الحادث، و2 من مدربي الأطفال على رياضة السباحة- 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بـ"القتل الخطأ، والإهمال، والرعونة، والتقصير في إجراءات الحماية والأمان".كما قررت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، المستشار عماد الجندي، التصريح بدفن الجثة وذلك عقب مناظرتها بواسطة مفتش الصحة وإعداد تقرير مفصل حول الأسباب التي أدت إلى وفاته وموافاتها به، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، حيث تبين وجود مقطع فيديو يظهر تفاصيل عملية الصعق، وتشكيل لجنة من الأمن الصناعي، وأخرى من السلامة والصحة المهنية، للانتقال إلى المركز وبيان مدى توافر اشتراطات الأمان والسلامة، وإعداد تقريرًا مفصل عن ذلك وموافاتها به.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء ملامسته "إنشاءات حديدية" ملاصقة لحمام السباحة داخل مركز شباب الدخيلة.على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص الأولي، تبين وجود جثة الطفل "السيد.م.ص"، 9 سنوات، مسجى بجوار حوض السباحة، وبسؤال المسئولين قرروا أنه أثناء نزوله حمام السباحة للشروع في عملية التدريب داخل مركز شباب الدخلية، التابع لوزارة الشباب والرياضة، لقي مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي.تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر حمل رقم 3303 لسنة 2021 اداري الدخيلة بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.