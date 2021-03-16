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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بروتوكول تعاون مع «التنسيق الحضاري» لتطوير محيط السيد البدوي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:48 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
أحمد فودة
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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الثلاثاء، بتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، لتطوير وتجميل منطقة السيد البدوي بمدينة طنطا والمسارات المؤدية إليه باعتباره أحد المشاريع القومية.

وصرح محافظ الغربية أن البروتوكول يهدف لإنهاء حالة العشوائية المحيطة بمنطقة السيد البدوي سواء من الباعة الجائلين أو المتعدين على حرم الطريق، وكذلك تأهيل المنطقة لاستقبال الزيارات السياحية المحلية والدولية وظهرها بالمظهر الحضاري المناسب لمسجد السيد البدوي كأثر تاريخي بالمحافظة.

وسيتم توحيد عرض الأرصفة واسترداد الحقوق الأصلية، عمل ممشى حضاري لتوفير مسار مناسب لحركة الزائرين، عمل منافذ بيع حضارية لتلبية احتياجات الزائرين، عمل منظومة إضاءة ديكورية ومراقبة بالكاميرات، رصف الطريق بالبازالات، دهان واجهات العمارات المطلة على الميدان وتوحيد نموذج مظلة معدنية على جميع واجهات المحال التجارية.
بروتوكول تعاون مع «التنسيق الحضاري» لتطوير محيط السيد البدوي
بروتوكول تعاون مع «التنسيق الحضاري» لتطوير محيط السيد البدوي
بروتوكول تعاون مع «التنسيق الحضاري» لتطوير محيط السيد البدوي
بروتوكول تعاون مع «التنسيق الحضاري» لتطوير محيط السيد البدوي

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